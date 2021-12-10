"Доброе утро с Марса": Perseverance прислал новое фото с Красной планеты

Об этом NASA сообщило в Twitter .

"Доброе утро с Марса, где, как всегда, пыльно, холодно и необычно спокойно", - говорится в сообщении.





Perseverance сделал фотографию 5 декабря 2021 года, когда на Марсе по местному среднему солнечному времени было 7:53 утра.

Изображение получено благодаря Mastcam-Z – паре камер, которые расположены высоко на мачте марсохода.