"Доброе утро с Марса": Perseverance прислал новое фото с Красной планеты
В пятницу, 10 декабря, NASA показало новое фото с Марса, которое прислал марсоход Perseverance
Об этом NASA сообщило в Twitter .
"Доброе утро с Марса, где, как всегда, пыльно, холодно и необычно спокойно", - говорится в сообщении.
Perseverance сделал фотографию 5 декабря 2021 года, когда на Марсе по местному среднему солнечному времени было 7:53 утра.
Изображение получено благодаря Mastcam-Z – паре камер, которые расположены высоко на мачте марсохода.
- Напомним, 18 февраля 2021 года аппарат Perseverance был посажен на Марс. Он должен собрать на Марсе образцы породы для исследования, которые на Землю вывезет специальная совместная миссия Европейского космического агентства.
- 24 ноября марсоход Curiosity сделал панорамный снимок ландшафта Красной планеты, из которого команда NASA сделала редкую открытку.
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