Иллюстрацию разместили на странице телеграм-канала Укрпочты.

"Достижения ВСУ на Юге и Востоке делают сюжет иллюстрации к новому конверту "Добро пожаловать в ад!" все более и более реалистичным!", – отмечают в Укрпочте.

Раньше рисунок уже голосовали как эскиз к почтовой марке "Добрый вечер, мы из Украины". Он занял второе место, уступив иллюстрации с трактором.

"Хотя победы он не одержал, но мы решили воплотить его в другом филателистическом творении — конверте", – говорится в сообщении. Дату выпуска обещают сообщить позже