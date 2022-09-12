"Добро пожаловать в ад!": Укрпочта анонсировала новый конверт, посвященный достижениям ВСУ
Укрпочта анонсировала новую иллюстрацию конверта, посвященную достижениям ВСУ на Юге и Востоке
Иллюстрацию разместили на странице телеграм-канала Укрпочты.
"Достижения ВСУ на Юге и Востоке делают сюжет иллюстрации к новому конверту "Добро пожаловать в ад!" все более и более реалистичным!", – отмечают в Укрпочте.
Раньше рисунок уже голосовали как эскиз к почтовой марке "Добрый вечер, мы из Украины". Он занял второе место, уступив иллюстрации с трактором.
"Хотя победы он не одержал, но мы решили воплотить его в другом филателистическом творении — конверте", – говорится в сообщении. Дату выпуска обещают сообщить позже
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