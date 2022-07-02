"Добро пожаловать в ад!": The Washington Post опубликовал репортаж об использовании ВСУ систем HIMARS

Репортаж опубликован в The Washington Post.

Автор описывает, как элитное вооружение проезжает вдоль подсолнечного поля, по грунтовой дороге, не обозначенной на никаких картах. Систему устанавливают между деревьями, чтобы ветки защищали ее от русских беспилотников, охотящихся на нее вдоль всей линии фронта.

"Солдаты уже украсили установку внутри изображением не слишком одетой женщины и освежителем воздуха. На внешней стороне нанесены три маленьких черных черепа - по одному на каждую меткую цель. "На самом деле их шесть", - говорит начальник этой системы, позывной "Кузя", - " Еще троих у нас просто еще не было возможности добавить", – описывает украинский HIMARS и его экипаж автор.

Она отмечает, что военные большей частью "хаймерса" называют то, что из него можно спокойно стрелять и не опасаться нанести вред украинскому населению на оккупированных территориях.

"То, что мы использовали раньше, вызвало гораздо большее беспокойство. Ранее наше подразделение использовало систему "Ураган" и мы избегали траекторий ракет, проходивших через любые населенные пункты, ограничивались лишь стрельбой через поля и леса, чтобы избежать потенциального ущерба мирным жителям "А сейчас у меня нет никаких сомнений относительно того, куда именно мы ударим. Я знаю, что ракета попадет в цель, потому что она управляется спутником", - цитирует издание наводчика HIMARS с позывным "Мороз".

Если "Ураган" имел погрешность почти в километр и нуждался в помощи беспилотника или разведывательной группы, то сейчас, говорят защитники Украины, им помогает спутник, а погрешность составляет не больше метра.

Военные принципиально не употребляют подлинных имен и фамилий, только позывные. Поскольку системы считаются первоочередными целями для россиян, члены семьи защитников даже не знают, что они работают с "хаймерсами". Кроме того, HIMARS приходится держать постоянно в движении, потому что если долго оставаться на одном месте, то враг может обнаружить его местонахождение.

"Пусковая установка вмещает шесть ракет и прикреплена к темно-зеленой раме грузовика. Боевые действия ведут в основном ночью – солдаты стоят на расстоянии и отсчитывают перед криком "Огонь!". Во время взлета каждой ракеты загорается яркий свет. Тогда они готовы двигаться в течение двух минут, скорость обязательна для обеспечения безопасности HIMARS, поскольку россияне могут быстро определить источник выстрела и стрелять в ответ. репортер.

"Нас также удивило, что такое высокоточное оружие может так тихо стрелять", - отметил командир отряда "Кузя", одетый в бронежилет, с шевроном с черепом и надписью "Добро пожаловать в ад". Он говорит, что неплохо бы иметь 50 HIMARS – тогда Украина могла бы развернуть по четыре в каждом направлении большого фронта.

"Если бы они были здесь намного раньше, я думаю, мы бы уже покончили с этой войной", - говорят украинские военные.