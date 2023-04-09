Добкин провел богослужение в Харькове
Бывший мэр Харькова Михаил Добкин, ставший в апреле 2022 года диаконом УПЦ (МП), провел церковную службу в Пятихатках
Об этом пишут в соцсетях местные.
В какой именно церкви Добкин провел богослужение, не уточняется, однако на видео видно, что храм потерпел разрушения в результате российской агрессии.
"Христианский социалист, кандидат в мэры Харькова, бывший мэр, воин ВСУ, короче, человек и пароход Михаил Маркович Добкин кажется определился со своим статусом и сегодня вел службу в Пятихатках. Можно у него на следующей неделе и пасочки посвятить…", - пишут в соцсетях.
- В Каменце-Подольском второй день продолжается противостояние за собор Александра Невского между верующими, которые за переход церкви в ПЦУ, и сторонниками УПЦ (МП).
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