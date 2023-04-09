Об этом пишут в соцсетях местные.

В какой именно церкви Добкин провел богослужение, не уточняется, однако на видео видно, что храм потерпел разрушения в результате российской агрессии.

"Христианский социалист, кандидат в мэры Харькова, бывший мэр, воин ВСУ, короче, человек и пароход Михаил Маркович Добкин кажется определился со своим статусом и сегодня вел службу в Пятихатках. Можно у него на следующей неделе и пасочки посвятить…", - пишут в соцсетях.

Справочно. Михаил Добкин рукоположился в диакона УПЦ (МП) 7 апреля 2022 года, уже после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Хиротонию провел митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий.