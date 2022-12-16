Под лозунгами о дешевом российском газе и компромиссах с врагом пролезть в украинский политикум уже никогда не удастся — об ужасах русского мира знает уже каждый ребенок. Поэтому некоторые перерисовываются в новую краску. Забыв, что от старой не отмоется уже никогда.

Один из таких регионал и противник идей Революции Достоинства Михаил Добкин. Раньше были новости, что этот кадр где-то воюет. А где? А за кого?

Оказывается, Денис Монастырский, Василий Малюк и Алексей Резников ничего не знают об этом "герое".

Похоже, не за Украину. Проверил это путем обращений в МВД, СБУ и Минобороны, они здесь.

Оказывается, руководители этих ведомств Денис Монастырский, Василий Малюк и Алексей Резников ничего не знают об этом "герое".

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Партизанское движение в Белгороде или как?

Может, ДФТГ? Но что-то сомневаюсь. Скорее, просто просит уголовную ответственность за то, что надел форму украинского воина.

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Об авторе. Ярослав Юрчишин, народный депутат Украины

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