"Добились определенных результатов": Меркель заявила, что 6 стран Западных Балкан должны пройти долгий путь в ЕС

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом Сербии Вучич, передает Reuters.



Она заявила, что вступление стран Западных Балкан отвечает интересам всего союза.



"Мы добились определенных результатов, несмотря на то, что Сербии и странам всего региона еще предстоит пройти долгий путь для того, чтобы стать членами Евросоюза", - сказала Меркель.



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Страны находятся на разных этапах интеграции с ЕС. Черногория и Сербия является наиболее продвинутыми. Албания и Северная Македония ожидают начала переговоров о присоединении, а Босния и Герцеговина и Косово являются странами-кандидатами.

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