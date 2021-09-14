"Добились определенных результатов": Меркель заявила, что 6 стран Западных Балкан должны пройти долгий путь в ЕС
Страны Западных Балкан должны пройти долгий путь к членству в ЕС
Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом Сербии Вучич, передает Reuters.
Она заявила, что вступление стран Западных Балкан отвечает интересам всего союза.
"Мы добились определенных результатов, несмотря на то, что Сербии и странам всего региона еще предстоит пройти долгий путь для того, чтобы стать членами Евросоюза", - сказала Меркель.
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Страны находятся на разных этапах интеграции с ЕС. Черногория и Сербия является наиболее продвинутыми. Албания и Северная Македония ожидают начала переговоров о присоединении, а Босния и Герцеговина и Косово являются странами-кандидатами.
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