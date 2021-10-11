Добавили еще восемь человек: ЕС расширил санкционный список за оккупацию Крыма

Об этом сообщает Радио Свобода.



Согласно сообщению, ЕС расширил санкционный список за оккупацию Крыма Россией, добавив туда еще восемь человек. Соответствующее решение было принято 11 октября.



Отмечается, что санкции предусматривают ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов физическим лицам и организациям.



В издании напомнили, что в сентябре 2021 года ЕС продлил ограничительные меры на следующие шесть месяцев.

Напомним, санкции были введены в 2014 году в ответ на российскую аннексию украинского полуострова. С тех пор их несколько раз продлевали и расширяли.