Об этом военный заявил в комментарии France 24.

Он также добавил, что украинское военное руководство методично подготовило контратаку на юге Херсонской области, начав наступление на "почти всей южной линии фронта".

"Украинцы методично готовили это наступление и сосредоточились на маскировке своих средств для достижения успеха. Они начали с того, что с помощью дальнобойной артиллерии нарушили логистику России, ударили по оружейным составам, узлам связи, командным пунктам и мостам через реку Днепр. Это называется "формирование поля боя", – сказал генерал.

"Россияне, кажется, удивлены методами, примененными против них украинской армией. Уничтожение складов боеприпасов и материально-технических узлов, в частности железных дорог, значительно дестабилизировало их. Сегодня, если силы, расположенные к западу от Днепра, больше не будут получать снаряды, они не смогут защищаться. Если они больше не получат запасов, это будет драматично для некоторых подразделений. Я думаю, что до зимы украинцы могли бы захватить весь правый берег Днепра, включая Херсон", — сказал Доминик Тринкан.

Согласно вечернему сведению Генштаба ВСУ за 7 сентября, на Донбассе российский агрессор наступал в направлении Соледара и Бахмута, но украинские защитники сумели отразить атаки.

Артиллерийский дивизион РФ, воевавший в Херсонской области, потерял до 60% личного состава и техники.

СNN 7 сентября сообщила, что через неделю после начала нового контрнаступления украинские войска преуспевают на юге, имея амбициозную цель – вернуть большую часть оккупированной Россией Херсонщины до конца года.

7 августа в эфире Еспресо генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж рассказал, что украинское руководство имеет модели действий, которые могут обеспечить мощные наступательные операции с окружением противника и прорыва фронта.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уверен, что ход войны изменится, если между Украиной и Россией нивелируется разница в досягаемости средств поражения

Российский агрессор может снова атаковать Украину с территории Беларуси для того, чтобы захватить Киев.

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