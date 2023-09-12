До зимы необходимо создать щит ПВО над критической инфраструктурой Украины, - Бербок

Об этом в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Чиновница подчеркнула, что Украине прежде всего нужна мощная противовоздушная оборона, поскольку сейчас остро стоит вопрос защиты электро-, водо- и теплоснабжения перед наступлением холодов.

"Поэтому я обращаюсь к нам и нашим партнерам: нам необходимо создать щит противовоздушной обороны над критически важной инфраструктурой Украины", - подчеркнула Бербок.

Визит Бербок в Украину.

Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла 11 сентября утром с визитом в столицу Украины в четвертый раз с момента начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Главной целью визита Анналены Бербок являются меры по обеспечению и защите снабжения электроэнергией, водой и теплом для населения на фоне вероятных российских атак по инфраструктуре.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что Украина рассчитывает на помощь Германии в укреплении противовоздушной обороны, а именно на передачу ракет Taurus.

Министр иностранных дел Германии на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявила о выделении 21 миллиона долларов для того, чтобы помочь Украине подготовить энергосистему к возможным обстрелам РФ зимой.

Анналена Бербок встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским . Президент поблагодарил за новый пакет оборонной помощи и вклад в усиление противовоздушной обороны Украины. В ходе встречи они обсудили оборонное взаимодействие, защиту гражданского населения в Украине, европейскую интеграцию, а также энергетику, которая остается мишенью для российского террора.

Бербок пообещала Украине дальнейшую поддержку по пути в Европейский Союз, но также настояла на дальнейших усилиях по проведению реформ, например для борьбы с коррупцией. Она заявила, что Германия будет решительно поддерживать Украину на пути в Европейский Союз.

Глава МИД Германии обсудила сотрудничество в переходе на возобновляемые источники энергии, постепенном отказе от угля, стабильной работе электросетей и энергоэффективном жилищном строительстве. Она заявила, что Чернобыльская зона может стать для Киева символом чистой и дружественной по отношению к климату энергетики с зеленой электроэнергией в разгар российской агрессивной войны против Украины.