До Зеленского дошло, что переговоры с Путиным возможны только после деоккупации территорий Украины, - политолог Магда
Политолог Евгений Магда убежден, что переговоры Зеленского и Путина могут состояться только после деоккупации всех территорий Украины
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Я думаю, что Владимир Зеленский достаточно исчерпывающе ответил, что переговоры с Путиным могут быть только тогда, когда все территории Украины будут деоккупированы. Речь идет не только о территориях, которые были захвачены Россией после 24 февраля, но и обо всех территориях Украины в целом. Осознание этого пришло к украинскому руководству не сразу, однако появилось оно после героического противостояния украинского народа российской агрессии", - пояснил Магда.
Политолог подчеркнул, что интерес Эрдогана в переговорах Зеленского и Путина призван его же собственными интересами.
"У Эрдогана всегда есть собственные интересы. И в украинской ситуации он тоже имеет собственные интересы. У него очень скоро выборы и он пытается показать себя, как влиятельного политика. К тому же в экономике Турции есть некоторые проблемы. Поэтому то, что Эрдоган ищет для себя выигрышные позиции являются очевидным фактом", – добавил он.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган после встречи с Зеленским и Генсекретарем ООН 18 августа сказал, что война РФ в Украине должна завершиться за столом переговоров и добавил, что участники встречи разделяют его мнение.
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