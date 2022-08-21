До Зеленского дошло, что переговоры с Путиным возможны только после деоккупации территорий Украины, - политолог Магда

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Я думаю, что Владимир Зеленский достаточно исчерпывающе ответил, что переговоры с Путиным могут быть только тогда, когда все территории Украины будут деоккупированы. Речь идет не только о территориях, которые были захвачены Россией после 24 февраля, но и обо всех территориях Украины в целом. Осознание этого пришло к украинскому руководству не сразу, однако появилось оно после героического противостояния украинского народа российской агрессии", - пояснил Магда.

Политолог подчеркнул, что интерес Эрдогана в переговорах Зеленского и Путина призван его же собственными интересами.

"У Эрдогана всегда есть собственные интересы. И в украинской ситуации он тоже имеет собственные интересы. У него очень скоро выборы и он пытается показать себя, как влиятельного политика. К тому же в экономике Турции есть некоторые проблемы. Поэтому то, что Эрдоган ищет для себя выигрышные позиции являются очевидным фактом", – добавил он.

Президент Турции Реджеп Эрдоган после встречи с Зеленским и Генсекретарем ООН 18 августа сказал, что война РФ в Украине должна завершиться за столом переговоров и добавил, что участники встречи разделяют его мнение.