Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Минфине США.

Министр финансов Джанет Еллен заявила, что предложенное ЕС эмбарго на российскую нефть может значительно повысить цены на нефть по всему миру. Поэтому США разрабатывают с европейскими союзниками тарифы или возможные механизмы ограничения цен, такие как картель покупателей, что не позволит России извлечь выгоду из повышения цен на нефть, сохраняя при этом стабильную ее стоимость для европейских и других покупателей.

Возможная пошлина может вступить в силу перед нефтяным эмбарго, которое наступит в конце года для многих стран ЕС, и США считают, что таможенная пошлина имеет более немедленное влияние на доход, который Россия получает от продажи нефти.

По словам чиновников, пошлина снизит доход России от продажи нефти, в то же время позволяя Европе покупать нефть и уменьшить напряжение на мировых энергетических рынках. И пока ЕС будет вводить эмбарго, пошлины уже будут работать против России.

"Можно соединить поэтапный выход с ценовым механизмом, но здесь много вариантов. Критически важно, чтобы Европа уменьшила свою зависимость от российской нефти. Мы очень это поддерживаем", – сказала Джанет Йеллен после встречи с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

Европейская комиссия отказалась комментировать идеи США, но Урсула фон дер Ляен сообщила в Twitter после встречи с Еллен, что ЕС и США "продолжат тесно координировать" по санкциям.

По словам чиновников, Министерство финансов США имеет подобные беспокойства по поводу экономического влияния предложенного ЕС запрета на страхование судов, перевозящих российскую нефть — еще один способ де-факто запретить транспортировку экспортируемой российской нефти.

Сегодня, 17 мая, глава МИД Германии назвала Путина лично ответственным за рост цен на продовольствие и энергоносители.

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