До возвращения мира в Украину: РФ и Беларусь отстранили от участия в Международном союзе железных дорог
Российскую и белорусскую железные дороги отстранили от участия в Международном союзе железных дорог (UIC) до возвращения мира в Украину
Об этом сообщает Мининфраструктура Украины.
"2 марта Министерство инфраструктуры направило официальные письма в 11 крупнейших и влиятельных организаций мира в сфере авиационного, морского, железнодорожного транспорта, а также строительства и туризма", - говорится в сообщении.
Официальный ответ Международного союза железных дорог (UIC) об отстранении российской и белорусской железной дороги от участия в организации до возвращения мирной ситуации в Украине поступил 5 марта.
"UIC сообщили, что следят за ситуацией и выразили солидарность с Украинской железной дорогой в сложные для страны времена", - отмечает министерство.
Международный союз железных дорог (Union internationale des chemins de fer) – всемирная ассоциация торгово-экономического сотрудничества между основными субъектами международного железнодорожного сектора. Союз основан в 1922 году, штаб-квартира находится в Париже, членами UIC являются 204 организации.
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