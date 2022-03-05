До возвращения мира в Украину: РФ и Беларусь отстранили от участия в Международном союзе железных дорог

Об этом сообщает Мининфраструктура Украины.



"2 марта Министерство инфраструктуры направило официальные письма в 11 крупнейших и влиятельных организаций мира в сфере авиационного, морского, железнодорожного транспорта, а также строительства и туризма", - говорится в сообщении.



Официальный ответ Международного союза железных дорог (UIC) об отстранении российской и белорусской железной дороги от участия в организации до возвращения мирной ситуации в Украине поступил 5 марта.



"UIC сообщили, что следят за ситуацией и выразили солидарность с Украинской железной дорогой в сложные для страны времена", - отмечает министерство.



Международный союз железных дорог (Union internationale des chemins de fer) – всемирная ассоциация торгово-экономического сотрудничества между основными субъектами международного железнодорожного сектора. Союз основан в 1922 году, штаб-квартира находится в Париже, членами UIC являются 204 организации.



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