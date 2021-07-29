До весны в Украине еще будет масочный режим, - Кузин

Об этом главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью УП .

По словам Кузина, Центр контроля и профилактики болезней возвращается к необходимости масок из-за недостаточно охвата вакцинацией.

"Мы можем рассматривать (отмену масок) только тогда, когда большая часть населения является вакцинированной и когда есть гарантия, что ни один человек, который снимает маску в общественном месте или месте скопления людей, не имеет риска передать инфекцию", - сказал главный санврач.

Осенью и зимой в Украине еще будет масочный режим.