Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Наши партнеры приняли совместное решение, чтобы не дать России делать бандитские шаги в геополитике. Но консенсуса, чтобы дать победить Украине, на мой взгляд, пока нет. Сейчас идет переломный момент, и партнеры перейдут к этому вопросу. Меня меньше всего волнует Путин и что будет в России. Меня волнует то, как мы после деоккупации территорий обезопасим украинцев и Украину от дальнейших попыток агрессора атаковать", - подчеркнул Чалый.

По словам дипломата, горячая фаза войны может занять какой-то период. Понятно, что ресурсы иссякают. До весны, до лета могут быть паузы, но жесткий конфликт с Россией продолжится годами.

"Для нас консенсус – это победа Украины, а победа Украины состоит из определенной позиции: деоккупация всей территории Украины, возвращение всех наших пленных, репарации или другая форма финансового возмещения всех убытков, и вхождение Украины в систему коллективной безопасности. В нашем случае – это НАТО . Для меня победа Украины означает присоединение Украины к НАТО", - подчеркнул Чалый.

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