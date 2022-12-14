До весны-лета будут паузы в горячей фазе войны, но жесткий конфликт с РФ может продолжаться годами, – дипломат Чалый
Дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины Валерий Чалый считает, что победа Украины означает присоединение Украины к НАТО
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Наши партнеры приняли совместное решение, чтобы не дать России делать бандитские шаги в геополитике. Но консенсуса, чтобы дать победить Украине, на мой взгляд, пока нет. Сейчас идет переломный момент, и партнеры перейдут к этому вопросу. Меня меньше всего волнует Путин и что будет в России. Меня волнует то, как мы после деоккупации территорий обезопасим украинцев и Украину от дальнейших попыток агрессора атаковать", - подчеркнул Чалый.
По словам дипломата, горячая фаза войны может занять какой-то период. Понятно, что ресурсы иссякают. До весны, до лета могут быть паузы, но жесткий конфликт с Россией продолжится годами.
"Для нас консенсус – это победа Украины, а победа Украины состоит из определенной позиции: деоккупация всей территории Украины, возвращение всех наших пленных, репарации или другая форма финансового возмещения всех убытков, и вхождение Украины в систему коллективной безопасности. В нашем случае – это НАТО . Для меня победа Украины означает присоединение Украины к НАТО", - подчеркнул Чалый.
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