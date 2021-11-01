До трех лет заключения: комитет Рады рекомендовал усилить ответственность за подделку COVID-документов

Об этом сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук, передает РБК-Украина.



За использование поддельных COVID-документов законопроект предлагает ввести штраф от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до 2 лет.



За подделку COVID-документов медиком предусматривается штраф от 34 тыс. до 68 тыс. грн или до 2 лет заключения.



За подделку COVID-документов с целью сбыта и сбыт фальшивых документов - штраф от 85 тыс. до 170 тыс. грн или до 3 лет заключения.

Напомним, полиция Виннитчины разоблачила схему продажи по 250 евро поддельных электронных COVID-сертификатов, отображавшихся в приложении "Дия". В схему были вовлечены медики.

Польские пограничники за год выявили более полутысячи поддельных COVID-сертификатов из Украины.