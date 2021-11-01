До трех лет заключения: комитет Рады рекомендовал усилить ответственность за подделку COVID-документов
Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять законопроект №6084, предусматривающий ужесточение наказания за подделку COVID-документов
Об этом сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук, передает РБК-Украина.
За использование поддельных COVID-документов законопроект предлагает ввести штраф от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до 2 лет.
За подделку COVID-документов медиком предусматривается штраф от 34 тыс. до 68 тыс. грн или до 2 лет заключения.
За подделку COVID-документов с целью сбыта и сбыт фальшивых документов - штраф от 85 тыс. до 170 тыс. грн или до 3 лет заключения.
- Напомним, полиция Виннитчины разоблачила схему продажи по 250 евро поддельных электронных COVID-сертификатов, отображавшихся в приложении "Дия". В схему были вовлечены медики.
- Польские пограничники за год выявили более полутысячи поддельных COVID-сертификатов из Украины.
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