До сих пор непонятно, почему не взорвали мосты в Чонгаре и Херсоне, - Юрий Бутусов

Об этом сегодня, 19 марта 2022 года, журналист сообщил у себя на фейсбуке, передает Еспресо.TV .



"Одна из самых больших загадок войны, которые нужно исследовать, которая имеет большое влияние на ход событий на юге Украины, - невыполнение плана подрыва мостов через Чонгар из Крыма в Херсонскую область. Неизвестно, что там произошло", - пишет Бутусов.



По его словам, во всех планах юга на первом месте был подрыв мостов.



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Об этом говорили сотни раз, это в первую очередь проверяли многочисленные инспекции, это всегда отрабатывали на командно-штабных маневрах. Мосты были тщательно подготовлены к подрыву, система управления была дублирована, отрабатывались варианты борьбы с десантами и диверсионными группами, которые могут пытаться захватить мосты. "И, несмотря на столь важное оперативное значение, мосты не взорваны. Не взорваны мосты на Чонгаре, и не взорван мост даже в Херсоне, куда противник не зашел в первый день нападения. И поэтому скорость продвижения российских войск на этом направлении была высокой", - отмечает он Юрий Бутусов.



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Журналист просит присылать ему любые факты на этот счет.



"Если кто-то владеет информацией, что стало с мостами, почему они не взорваны, то есть является очевидцем или владеет достоверной информацией, - напишите, пожалуйста, в мессенджер.



У меня нет версий, что там могло произойти, нет информации, просто важно узнать факты", – говорит Бутусов.



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