До сих пор непонятно, почему не взорвали мосты в Чонгаре и Херсоне, - Юрий Бутусов
Украинский журналист и военный обозреватель, главный редактор портала ЦензорНет Юрий Бутусов утверждает, что стратегические мосты в Херсонской области должны быть выведены из строя путем подрыва, но вовремя этого не было сделано. Чтобы разобраться в ситуации, Бутусов начал собирать соответствующие факты.
Об этом сегодня, 19 марта 2022 года, журналист сообщил у себя на фейсбуке, передает Еспресо.TV .
"Одна из самых больших загадок войны, которые нужно исследовать, которая имеет большое влияние на ход событий на юге Украины, - невыполнение плана подрыва мостов через Чонгар из Крыма в Херсонскую область. Неизвестно, что там произошло", - пишет Бутусов.
По его словам, во всех планах юга на первом месте был подрыв мостов.
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Об этом говорили сотни раз, это в первую очередь проверяли многочисленные инспекции, это всегда отрабатывали на командно-штабных маневрах. Мосты были тщательно подготовлены к подрыву, система управления была дублирована, отрабатывались варианты борьбы с десантами и диверсионными группами, которые могут пытаться захватить мосты. "И, несмотря на столь важное оперативное значение, мосты не взорваны. Не взорваны мосты на Чонгаре, и не взорван мост даже в Херсоне, куда противник не зашел в первый день нападения. И поэтому скорость продвижения российских войск на этом направлении была высокой", - отмечает он Юрий Бутусов.
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Журналист просит присылать ему любые факты на этот счет.
"Если кто-то владеет информацией, что стало с мостами, почему они не взорваны, то есть является очевидцем или владеет достоверной информацией, - напишите, пожалуйста, в мессенджер.
У меня нет версий, что там могло произойти, нет информации, просто важно узнать факты", – говорит Бутусов.
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