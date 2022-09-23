До сих пор не под санкциями: "Схемы" обнаружили во Франции виллы олигарха из РФ Лисина, поставлявшего сталь для ядерного оружия
Журналисты программы "Схемы" нашли две виллы на Лазурном побережье Франции самого богатого россиянина Владимира Лисина, до сих пор не попавшего в санкционные списки США, ЕС, Британии и Украины
Об этом сообщило издание Радио Свобода.
Сообщается, что в рамках расследования "Схемы" также выяснили, что компании Лисина системно поставляли сталь предприятиям оборонного комплекса России, в том числе для производства ядерного оружия РФ.
Обе французские виллы семьи Лисина расположены недалеко от Ниццы в муниципалитете Вильфранш-сюр-Мер. Они зарегистрированы на две французские компании – SCI GAILLARDIA (владелец – Владимир Лисин и сын Юрий) и SCI BALEARA (владельцы – жена и сын Владимира Лисина).
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Виллы расположены по соседству и имеют выход к морю, сообщают журналисты.
Также сообщается, что "Схемы" обратились в уполномоченные органы ЕС, Британии, США и Украины с просьбой объяснить, почему Владимир Лисин не попал под санкционные ограничения. На что в СНБО Украины отметили, что не получали предложений о введении санкций в отношении Лисина от уполномоченных на это законом органов
В правительстве Британии и Еврокомиссии отметили, что не комментируют свои возможные будущие решения по санкциям.
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