English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Борьба за свободу слова
Главная война с Россией До сих пор не под санкциями: "Схемы" обнаружили во Франции виллы олигарха из РФ Лисина, поставлявшего сталь для ядерного оружия

До сих пор не под санкциями: "Схемы" обнаружили во Франции виллы олигарха из РФ Лисина, поставлявшего сталь для ядерного оружия

23 сентября, 2022 пятница
21:26
война с Россией

Журналисты программы "Схемы" нашли две виллы на Лазурном побережье Франции самого богатого россиянина Владимира Лисина, до сих пор не попавшего в санкционные списки США, ЕС, Британии и Украины

Об этом сообщило издание Радио Свобода.

Сообщается, что в рамках расследования "Схемы" также выяснили, что компании Лисина системно поставляли сталь предприятиям оборонного комплекса России, в том числе для производства ядерного оружия РФ.

Обе французские виллы семьи Лисина расположены недалеко от Ниццы в муниципалитете Вильфранш-сюр-Мер. Они зарегистрированы на две французские компании – SCI GAILLARDIA (владелец – Владимир Лисин и сын Юрий) и SCI BALEARA (владельцы – жена и сын Владимира Лисина).

Читайте также: В доме подсанкционного российского олигарха Усманова в Германии проходят обыски

Виллы расположены по соседству и имеют выход к морю, сообщают журналисты.

Также сообщается, что "Схемы" обратились в уполномоченные органы ЕС, Британии, США и Украины с просьбой объяснить, почему Владимир Лисин не попал под санкционные ограничения. На что в СНБО Украины отметили, что не получали предложений о введении санкций в отношении Лисина от уполномоченных на это законом органов

В правительстве Британии и Еврокомиссии отметили, что не комментируют свои возможные будущие решения по санкциям.

  • Ранее расследование BBC обнаружило , что братья Ротенберги обходили санкции, используя лазейку в британских законах.
  • По состоянию на 16 сентября было известно, что из санкционного списка ЕС исчезли фамилии сестры Усманова, Жириновского и бывшей супруги Фридмана.
  • 16 сентября стало известно, что международные партнеры Украины предлагали создать фонд покаяния для российских олигархов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Россия
олигархи
санкции против России
Великобритания
Читайте также:
карта бойових дій
21 сентября, 2022 среда
Карта боевых действий. Обзор событий 17-20 сентября: Херсонщина, Запорожье и Донбасс
Росіяни знищили вагони-рефрижератори з убитими окупантами на вокзалі Харкова
22 сентября, 2022 четверг
Россияне ударили ракетами по вокзалу в Харькове и уничтожили вагоны-рефрижераторы с телами оккупантов, - Братчук
Сі Цзіньпін
21 сентября, 2022 среда
Си Цзиньпин призвал китайскую армию готовиться к участию в "настоящих боевых действиях"
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.89
    Покупка 40.89
    Продажа 41.85
  • EUR
    Покупка 40.01
    Продажа 41.23
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
23 сентября
22:01
Грузия победила Северную Македонию и вышла в дивизион B Лиги наций
21:51
Следы пыток, отрезанные гениталии: из массового захоронения в Изюме эксгумировали 436 тел, большинство – гражданские
21:44
Молодежная сборная Украины проиграла Словакии в первом матче плей-офф отбора на Евро-2023
20:56
Эксклюзив
"Это почти то же, что поставить памятник Путину": нардеп Княжицкий о сооружении Екатерине II в Одессе
20:56
Toyota
Toyota окончательно закрывает производство в России, - Bloomberg
20:55
В Мариуполе в школе взорвался снаряд, ранены дети, - горсовет
20:33
Украинская ПВО сбила российский вертолет
20:28
В правительстве Польши высказались против приема убегающих от мобилизации россиян
20:22
Алчевск
Работников Алчевского металлургического комбината мобилизовали. Выпуск продукции на предприятии полностью остановлен
20:19
Эксклюзив
В РФ термин "специальная военная операция" придумали, чтобы не декларировать цели войны, - глава Минреинтеграции Черныш
20:10
С начала суток Россия совершила 15 обстрелов с РСЗО, 1 ракетный и 2 авиаудара по Украине
20:04
Австралия призвала Китай заставить Путина закончить войну с Украиной
19:57
Из большинства оккупированных населённых пунктов ограничен выезд. Рашисты готовятся к мобилизации местных мужчин
19:30
Владимир Путин
Сотрудники сборной России по футболу получили повестки из военкомата, - СМИ
19:30
Йенс Столтенберг
РФ может использовать псевдореферендумы для эскалации войны, - Столтенберг
19:09
В Херсоне оккупанты усилили полицейский режим, проверяют дома
19:07
Воздушные Силы ВСУ сбили 6 дронов-камикадзе и штурмовик Су-25
19:00
Финляндия приняла решение о "существенных ограничениях" на въезд россиян
19:00
Экс-генсек НАТО Расмуссен обвинил Макрона во вредительстве и ослаблении Украины
18:43
Эксклюзив
Ядерное оружие могут нести все корабли Черноморского флота от класса ракетного катера и выше, - капитан 1-го ранга запаса ВСУ
18:41
Сергей Кузьминых
Нардеп Кузьминых будет судить за получение 558 тыс. грн взятки: САП завершила расследование
18:40
ЕСПЧ
Более 20 государств попросили ЕСПЧ присоединиться к делу Украины против РФ
18:25
Над Днепропетровщиной украинская ПВО сбила два вражеских беспилотника
18:17
Главный тренер сборной Украины Петраков возмутился, что политики и их дети не идут воевать
18:13
РФ не сможет эффективно научить и экипировать 300 тыс. мобилизованных, - The Guardian
18:07
До 15 лет за решеткой или пожизненно: более 400 коллаборантов и предателей вскоре получат судебные приговоры, - СБУ
17:56
Усик заявил, что поддерживал воинов АТО в 2014-2015 годах
17:54
Эксклюзив
В домах херсонцев просят "правильно" проголосовать под дулами автоматов, - начальница ГВА Луговая
17:51
Обновлено
Россия атаковала Одессу иранскими дронами-камикадзе. Погиб гражданский
17:45
Эксклюзив
"Пропаганда и антиукраинские нарративы шагают по школе": в Мариуполе с 1 октября детей переводят на российские стандарты обучения, - Андрющенко
17:42
Турция выступает за отмену права вето в Совбезе ООН
17:37
Эксклюзив
Первое мобилизованное пушечное мясо России появится на фронте через две недели, - военный эксперт Рябых
17:36
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
17:34
Украинец Лунин может уйти из "Реала" ради "Баварии"
17:33
Похищенный мэр Голой Пристани Александр Бабич - жив, оккупанты удерживают его в Симферополе, - журналист Андрей Соков
17:22
Эксклюзив
Ярослав Железняк
В Госбюджете-2023 все налоги останутся без изменений, – нардеп Железняк
17:12
Оккупанты запугивают жителей Мелитополя оружием и заставляют "правильно" голосовать на псевдореферендуме, - мэр
17:07
Эксклюзив
Сейчас единственный вариант противолодочной борьбы с Россией – это подводные дроны, - капитан 1-го ранга запаса ВСУ
17:00
"Этот день настал": в ГСЧС завершили тестирование системы информирования населения Cell Broadcast
16:50
Турция будет искать альтернативу российской платежной системе "Мир" из-за санкций США, – Эрдоган
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV