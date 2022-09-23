Об этом сообщило издание Радио Свобода.

Сообщается, что в рамках расследования "Схемы" также выяснили, что компании Лисина системно поставляли сталь предприятиям оборонного комплекса России, в том числе для производства ядерного оружия РФ.

Обе французские виллы семьи Лисина расположены недалеко от Ниццы в муниципалитете Вильфранш-сюр-Мер. Они зарегистрированы на две французские компании – SCI GAILLARDIA (владелец – Владимир Лисин и сын Юрий) и SCI BALEARA (владельцы – жена и сын Владимира Лисина).

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Виллы расположены по соседству и имеют выход к морю, сообщают журналисты.

Также сообщается, что "Схемы" обратились в уполномоченные органы ЕС, Британии, США и Украины с просьбой объяснить, почему Владимир Лисин не попал под санкционные ограничения. На что в СНБО Украины отметили, что не получали предложений о введении санкций в отношении Лисина от уполномоченных на это законом органов

В правительстве Британии и Еврокомиссии отметили, что не комментируют свои возможные будущие решения по санкциям.

Ранее расследование BBC обнаружило , что братья Ротенберги обходили санкции, используя лазейку в британских законах.

По состоянию на 16 сентября было известно, что из санкционного списка ЕС исчезли фамилии сестры Усманова, Жириновского и бывшей супруги Фридмана.

16 сентября стало известно, что международные партнеры Украины предлагали создать фонд покаяния для российских олигархов.

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