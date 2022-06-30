До сих пор финансируют войну в Украине. 4 российских подсанкционных банка не отключили от SWIFT
Четыре российских банка, обслуживающих российский оборонно-промышленный комплекс, так и не отключены от системы электронных платежей
Об этом сообщает StateWatch.
Группа аналитиков Trap Aggressor обнародовала вывод о том, что российское законодательство содержит список из 10 банков, уполномоченных обслуживать участников государственного оборонного заказа, осуществлять банковское сопровождение, а потому имеют стратегическое значение для правительства России. В настоящее время актуальный список таких банков закрыт, однако в последний раз в открытый список входили: ПАО "Сбербанк", ПАО "ВТБ", АО "Газпромбанк", АО "Всероссийский банк развития регионов", АО "Россельхозбанк", АО АКБ "Новикомбанк", ПАО " Банк "Санкт-Петербург", ОАО "АБ "Россия", АО "Дальневосточный банк" и ПАО "Промсвязьбанк".
Весной шесть из этих банков попали под западные санкции и были отключены от SWIFT, однако Газпромбанк, "Банк "Санкт-Петербург", ВБРР и "Дальневосточный банк", работающие на российскую оборонку, до сих пор пользуются услугами этой системы. Например, сейчас через Газпромбанк Министерство обороны РФ выплачивает заработную плату и боевые выплаты российским военнослужащим, говорится в документе.
В то же время под украинские санкции не подпали три уполномоченных российских банка, а именно: Промсвязьбанк, "Дальневосточный банк" и "Санкт-Петербург", утверждают аналитики
Trap Aggressor напоминает, что ранее украинская разведка предупредила, что Газпромбанк является одним из финансовых учреждений, через которые осуществляются закупки БПЛА, комплектующих для военной техники и средств радиоэлектронной разведки для подразделений 47-й танковой дивизии (Мулино).
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