До сих пор держу руку на сердце во время гимна - чемпион мира по футболу, отказавшийся от украинского гражданства

Об этом сообщает "Трибуна".



Георгий Цитаишвили рассказал, почему решил выступать за сборную Грузии.



"Смена гражданства? Причина – родина. Я чувствую, кто я, горжусь своей родиной, знаю, что я прежде всего грузин. Мой второй дом - Украина. До сих пор держу руку на сердце, когда играет гимн Украины. Это не значит, что я предал какую-то страну.Я никого не предавал. Я сначала грузин. Принял гражданство Украины, чтобы играть за "Динамо", - сказал Цитаишвили.

В мае Федерация футбола Грузии объявила, что полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили получил грузинское гражданство. С тех пор он провел 5 матчей за национальную команду Грузии.



Цитаишвили играет за сборную Грузии по семейным обстоятельствам. Покойный дедушка полузащитника, который был грузином, мечтал, чтобы игрок выступал за эту страну.

В 2019 году в составе молодежной сборной Украины он стал чемпионом мира U20.



Контракт Цитаишвили принадлежит "Динамо", но на правах аренды он играет в "Черноморце".

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