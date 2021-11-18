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До сих пор держу руку на сердце во время гимна - чемпион мира по футболу, отказавшийся от украинского гражданства

18 ноября, 2021 четверг
18:02
Спорт

Грузинский полузащитник Георгий Цитаишвили рассказал, что по сей день держит руку на сердце, когда звучит гимн Украины

Об этом сообщает "Трибуна".

Георгий Цитаишвили рассказал, почему решил выступать за сборную Грузии.

"Смена гражданства? Причина – родина. Я чувствую, кто я, горжусь своей родиной, знаю, что я прежде всего грузин. Мой второй дом - Украина. До сих пор держу руку на сердце, когда играет гимн Украины. Это не значит, что я предал какую-то страну.Я никого не предавал. Я сначала грузин. Принял гражданство Украины, чтобы играть за "Динамо", - сказал Цитаишвили.

В мае Федерация футбола Грузии объявила, что полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили получил грузинское гражданство. С тех пор он провел 5 матчей за национальную команду Грузии.

Цитаишвили играет за сборную Грузии по семейным обстоятельствам. Покойный дедушка полузащитника, который был грузином, мечтал, чтобы игрок выступал за эту страну.

В 2019 году в составе молодежной сборной Украины он стал чемпионом мира U20.

Контракт Цитаишвили принадлежит "Динамо", но на правах аренды он играет в "Черноморце".

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