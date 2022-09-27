Об этом в эфире Еспресо заявил первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины и член Украинского совета бизнеса Михаил Непран.

"Могут быть проблемы с яйцами. Это уже прямое последствие войны, много производства попало в зону боевых действий. Одно из крупных предприятий попало в оккупацию в Херсонской области. Цена на яйца выросла на 50%. Я начал звонить аграриям и задавать вопрос, в чем проблема ", – отметил он.

Непран подчеркнул, что произошел разрыв технологической цепи выращивания.

"Для того, чтобы курица неслась, - надо от цыпленка до несушки от 4 до 6 месяцев. Значит, ее надо было весной купить, вырастить и она тогда бы была. В феврале - апреле было немного не до того. Были проблемы с завозом яиц, из которых цыплят высиживают в инкубаторах и растят", - сказал член Украинского совета бизнеса.

Он отметил, что поэтому выросла цена на яйца и они будут определенный период дорогие.

"Я думаю, что к середине зимы - весне эта ситуация выровняется. Бежать и покупать 5-6 десятков яиц не надо. Не устраивайте ажиотаж и не покупайте продукт, который испортится", - подытожил Непран.