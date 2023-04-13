До сентября Вашингтон планирует предоставить Украине дополнительную грантовую помощь, - минфин США

Об этом заявила глава министерства финансов США Джанет Йеллен во время международного круглого стола по поддержке Украины, организованного МВФ и Всемирным банком, передает Укринформ.

"У нас есть текущие планы по предоставлению дополнительной помощи (Украине – ред.) до сентября – все это гранты, а также обеспечить поддержку энергетической безопасности на раннем этапе восстановления", - отметила глава минфина США,

Джанет Йеллен также подчеркнула, что помощь Украине – совместное дело союзников и партнеров.

"Мы приветствуем усилия наших союзников и партнеров по оказанию значительной, ожидаемой и своевременной помощи, а также призываем всех продолжать это делать", – добавила она.