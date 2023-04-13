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До сентября Вашингтон планирует предоставить Украине дополнительную грантовую помощь, - минфин США

13 апреля, 2023 четверг
08:20
Экономика

В Вашингтоне разработан план предоставления Украине дополнительной помощи грантами, в частности, для поддержки энергетической безопасности. Планируется, что его выполнят до сентября 2023 года

Об этом заявила глава министерства финансов США Джанет Йеллен во время международного круглого стола по поддержке Украины, организованного МВФ и Всемирным банком, передает Укринформ.

"У нас есть текущие планы по предоставлению дополнительной помощи (Украине – ред.) до сентября – все это гранты, а также обеспечить поддержку энергетической безопасности на раннем этапе восстановления", - отметила глава минфина США,

Джанет Йеллен также подчеркнула, что помощь Украине – совместное дело союзников и партнеров.

"Мы приветствуем усилия наших союзников и партнеров по оказанию значительной, ожидаемой и своевременной помощи, а также призываем всех продолжать это делать", – добавила она.

  • Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль после встречи с международными партнерами в Вашингтоне заявил , что Украина получит $115 млрд долгосрочной поддержки
Мир
Украина
США
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