До Рождества Украину могут пригласить в ЕС, кто взорвал "Северный поток" — открытый вопрос. Акценты мировых СМИ 26 сентября

На таких темах акцентируют международные издания на утро 26 сентября.

Через год после взрыва до сих пор непонятно, кто подорвал "Северный поток"

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Несколько СМИ написали о том, что прошел год после того, как подорвали "Северный поток", однако до сих пор не поставлены все точки над "і" в этой истории. В частности, в The Washington Post вышла статья по этой теме.

"Прошел год с тех пор, как подводные взрывы серьезно повредили газопроводы Nord Stream, построенные для транспортировки природного газа из России в Европу, разжигая геополитическое напряжение, которое и без того усилилось после вторжения в Украину", — отмечают журналисты.

Нападение 26 сентября 2022 года, разорвавшее трубопровод между Россией и Германией, было быстро осуждено западными официальными лицами как дерзкий и опасный акт саботажа. Последствия были значительными: атака на критически важную инфраструктуру страны-члена угрожала вовлечь Европейский Союз и НАТО в войну и произошла в то время, когда Европа все еще работала над тем, чтобы избавиться от своей зависимости от российской энергии.

"Вскоре после нападения один эксперт сравнил ситуацию с тайной Агаты Кристи, у которой все привлеченные стороны — а именно Россия и Украина — имели мотив или могли извлечь выгоду из результата. Однако за несколько месяцев официальные расследования в трех странах дали мало ответов, и вопрос о том, кто стоит за взрывами, остается открытым", - констатируют журналисты.

Когда Украина станет членом ЕС

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The Guardian написали эксклюзивное интервью с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой, заявившей, что страны-члены ЕС начнут официальные переговоры с Украиной о вступлении в организацию уже в декабре.

Европейский Союз должен начать серьезную волну перемен, чтобы подготовиться к приходу Украины как страны-члена, заявила Мецола, включая отмену торговых пошлин и предоставление Киеву доступа к внутренним рынкам до полного членства.

"Если они едут быстро, мы должны соответствовать этой скорости", - призвала она.

Мецола была первым политическим лидером, которая посетила Украину после вторжения России, встретившись с президентом Зеленским в Киеве 1 апреля 2022 года, когда в столице еще действовал комендантский час и город был окружен танками.

Пренебрегая осторожностью и откровенным антагонизмом со стороны некоторых государств-членов, она однозначно поддержала попытку Украины присоединиться к ЕС, продвинувшийся процесс, даже если попытки страны присоединиться к НАТО застопорились.

Украина прошла один год, и многие ожидают, что это будет четырех-пятилетнее путешествие. Но Мецола отражает свежее мнение некоторых лидеров ЕС о том, что блоку необходимо ускорить доступ к Украине и балканским государствам, которые также подали заявку, чтобы снизить риск российского вмешательства на этих, бывших советских, территориях.

Она предупредила, что "толкание банки вниз по дороге" относительно расширения только подпитает национализм и ультраправых. "Это усиливает крайности в политическом спектре, евроскептицизм. Кампании в странах-кандидатах ведутся, проигрываются или выигрываются на основе мечты и надежды ЕС".

Мецола хочет, чтобы официальные переговоры начались до Рождества. Решение остается за министрами ЕС, которые официально встретятся в декабре после публичного отчета в октябре о прогрессе Украины в реформировании судебной системы, укрощении коррупции и открытии рынков.

"Я ожидаю конкретного результата, поскольку самым плохим сигналом может быть то, что мы поставили этим людям цели и сроки, которые мы сами не можем выполнить", — сказал Мецола.

Как четко заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, Украина не может быть ассимилирована без потрясения самого ЕС, включая новое соглашение между членами о том, как собирать и распределять средства.

Поскольку Молдова и Албания также надеются присоединиться вместе с Украиной, следующая волна, когда бы она ни пришла, может означать, что количество членов ЕС увеличится с 27 до 30 стран.

"Конечно, экономическая модель, которую мы имеем сегодня, не такая, что выжила бы с 32 или 33 странами-членами. Но именно сейчас нам нужно провести этот разговор. Мы уже начали в парламенте", – сказала Мецола.

Она считает, что нет необходимости ждать вступления, чтобы воспользоваться некоторыми преимуществами членства. Страны-кандидаты могут получить доступ к бесплатному мобильному телефону в роуминге в ЕС, популярной политике, которая означает, что при отпуске в ЕС тарифы такие же, как и дома.

"Если мы собираемся распространить роуминг на эти страны, давайте это сделаем, - сказала она. - Операторы сетей готовы это сделать".

Для бизнеса торговые барьеры могут быть сняты.

"Вступление также означает доступ к средствам, доступ в университеты, доступ для студентов, возможность выйти на внутренний рынок, независимо от того, применяем мы импортные или экспортные тарифы, - сказала она. - Мы годами говорили, что Украина не может быть подключена к европейской электросети. Но на это нам понадобились дни, когда началась война. В конце концов это всегда было о политической воле".

Она предположила, что соглашение может также касаться сельского хозяйства.

Есть только одна крупная внешняя экономика, имеющая такое соглашение. Таможенный союз с Турцией, заключенный в 1995 году, разрешает беспошлинную торговлю промышленными товарами. Однако он не включает в себя большинство сельскохозяйственной продукции.

Украина уже свободно торгует в ЕС. Чтобы поддержать военные усилия, в июне 2022 года все тарифы и квоты были приостановлены, а уступка продлена до июня 2024 года. Но неограниченный доступ вызвал протесты фермеров в блоке.

Как живет Одесса, не имея фактического выхода к морю

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В New York Times написали большой репортаж об Одессе, назвав статью: "В портовом городе, оторванном от моря, молодые моряки чувствуют себя дрейфующими".

С первых часов вторжения России в Украину известный портовый город Одесса почти не работал. Когда-то гавань была заполнена грузовыми судами, круизными лайнерами, парусниками, яхтами и рыболовными траулерами, а теперь это огромное пространство открытой воды.

Президент России Владимир Путин давно дал понять, что он хочет захватить Одессу, цель, которая выглядит все менее вероятной. Этим летом его войска начали бомбить порты, которые помогли сформировать богатую многонациональную, многоязычную и многоэтническую историю города, отраженную в гобеленах архитектурных стилей, встречающихся по всему городу. Некоторые из этих драгоценных камней сейчас в развалинах.

Хотя Россия не взяла Одессу, она все же получила контроль над Черным морем и фактически заблокировала украинские порты, нанося ущерб экономике и угрожая глобальным поставкам продовольствия.

Но в последние недели военная кампания Украины по возвращению моря набрала обороты.

Украинский спецназ вытеснил россиян с нескольких буровых платформ в водах между Крымом и Одессой, подрывая способность России атаковать украинское побережье. А после уничтожения нескольких важных российских систем противовоздушной обороны в Крыму украинские ракеты поразили российскую подлодку и крупный десантный корабль в самом большом сухом доке флота на оккупированном полуострове. В пятницу украинцы нанесли удары по главному командному пункту российского флота в Крыму, прежде чем попасть в здание главного штаба Черноморского флота России в оккупированном городе Севастополь. Украинские военные заявили в понедельник, что они убили командующего Черноморским флотом России во время этого удара - утверждение, которое не было независимо проверено. Если это правда, это будет серьезным ударом для России.

Кроме того, в последние дни из Одессы отправились первые грузовые контейнеровозы с июля, когда Россия вышла из соглашения при международном посредничестве, которое позволяло экспортировать миллионы тонн зерна и руды из портов города.

Хотя Россия не остановила корабли, в понедельник она ударила по портам Одессы еще одним масштабным ракетно-беспилотным обстрелом. Атака нанесла значительный ущерб зерновой инфраструктуре, гостинице и морскому порту. В Минобороны Украины заявили, что удары были "жалкой попыткой возмездия".

"По мере обострения боевых действий разрыв между этим городом и морем, до которого от любого квартала можно дойти за 15 минут, становится предвиденным и странным", - отмечают журналисты.

Одессит и проректор Национального университета "Одесская морская академия" Вадим Захарченко говорит, что каждый раз, когда идет на пляж, его поражает отсутствие кораблей.

Заместитель директора навигационного колледжа Одесской морской академии Андрей Чебан заявил, что чувствует "тихую ненависть" к "пиратам", отрезавшим Одессу от моря.