До россиян в Крыму дошло, что нужно двигаться в сторону Крымского моста - постоянная представительница Президента Украины в АР Крым Ташева
Постоянная представительница Президента Украины в АР Крым Тамила Ташева считает, что приехавшим в оккупированный Крым российским гражданам нужно собирать вещи и покидать территорию полуострова
Об этом она сообщила в эфире телеканала "Еспресо".
"После ударов по военным базам оккупантов в Крыму, настроения и отношение крымчан к войне изменились. В течение прошлой недели мы наблюдали, как люди активно покидали территорию полуострова. В основном это были граждане РФ, покидавшие Крым через Керченский мост", - рассказала Ташева.
Постоянный представитель Президента Украины в АР Крым подчеркнула, что крымчане понимают, что Россия использует полуостров для военных целей.
"Сейчас наблюдаются очень большие очереди на вокзалах в Крыму. В сторону Керченского моста тоже наблюдается большая очередь из автомобилей граждан РФ. В целом крымчане понимали и понимают, что Россия использует полуостров для военных целей. Крым выполняет главную тыловую функцию для армии РФ. А еще лучше начали понимать, что происходит, приехавшие в оккупированный Крым граждане РФ. Они понимают, что им уже пора выезжать с территории полуострова", - добавила она.
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