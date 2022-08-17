Об этом она сообщила в эфире телеканала "Еспресо".

"После ударов по военным базам оккупантов в Крыму, настроения и отношение крымчан к войне изменились. В течение прошлой недели мы наблюдали, как люди активно покидали территорию полуострова. В основном это были граждане РФ, покидавшие Крым через Керченский мост", - рассказала Ташева.

Постоянный представитель Президента Украины в АР Крым подчеркнула, что крымчане понимают, что Россия использует полуостров для военных целей.

"Сейчас наблюдаются очень большие очереди на вокзалах в Крыму. В сторону Керченского моста тоже наблюдается большая очередь из автомобилей граждан РФ. В целом крымчане понимали и понимают, что Россия использует полуостров для военных целей. Крым выполняет главную тыловую функцию для армии РФ. А еще лучше начали понимать, что происходит, приехавшие в оккупированный Крым граждане РФ. Они понимают, что им уже пора выезжать с территории полуострова", - добавила она.

В Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма утром 16 августа прогремели взрывы, в минобороны России заявили о детонации на складе с боеприпасами.

На военном аэродроме в Гвардейском, Симферопольского района оккупированного Крыма 16 августа раздались взрывы.