До проведения конкурса на должность директора Национальной оперы Украины и.о. останется Петр Чуприна, - главный хормейстер Плиш
Главный хормейстер Национальной оперы Украины имени Т. Г. Шевченко Богдан Плиш сообщил, что исполняющим обязанности директора оперы до проведения официального конкурса останется Петр Чуприна
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо"
"Диалог в нашей ситуации не только нужен, но и уже состоялся. Вчера была встреча представителей театра с представителями Министерства культуры во главе с министром. Был длительный разговор. Обсудили видения видения того, как должен происходить процесс отбора руководителей к национальным коллективам в будущем. Однако самым главным результатом встречи было то, что господин министр заверил, что пока будет проведен официальный конкурс на должность директора Национальной оперы, и.о. директора останется Петр Чуприна. Надеемся, что так и будет", - рассказал Плиш.
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