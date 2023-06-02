Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо"



"Диалог в нашей ситуации не только нужен, но и уже состоялся. Вчера была встреча представителей театра с представителями Министерства культуры во главе с министром. Был длительный разговор. Обсудили видения видения того, как должен происходить процесс отбора руководителей к национальным коллективам в будущем. Однако самым главным результатом встречи было то, что господин министр заверил, что пока будет проведен официальный конкурс на должность директора Национальной оперы, и.о. директора останется Петр Чуприна. Надеемся, что так и будет", - рассказал Плиш.