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Эксклюзив

До проведения конкурса на должность директора Национальной оперы Украины и.о. останется Петр Чуприна, - главный хормейстер Плиш

2 июня, 2023 пятница
17:51
Культура

Главный хормейстер Национальной оперы Украины имени Т. Г. Шевченко Богдан Плиш сообщил, что исполняющим обязанности директора оперы до проведения официального конкурса останется Петр Чуприна

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо"

"Диалог в нашей ситуации не только нужен, но и уже состоялся. Вчера была встреча представителей театра с представителями Министерства культуры во главе с министром. Был длительный разговор. Обсудили видения видения того, как должен происходить процесс отбора руководителей к национальным коллективам в будущем. Однако самым главным результатом встречи было то, что господин министр заверил, что пока будет проведен официальный конкурс на должность директора Национальной оперы, и.о. директора останется Петр Чуприна. Надеемся, что так и будет", - рассказал Плиш.

Общество
Украина
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