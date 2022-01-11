"До полной стабилизации ситуации": в РФ ответили, сколько российские военные ОДКБ будут в Казахстане
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности завершат свою миссию в Казахстане после полной стабилизации ситуации в этом государстве
Об этом сообщает Интерфакс.
"Выполнение задач Коллективными миротворческими силами будет производиться до полной стабилизации обстановки в республике Казахстан, естественно, по решению руководства республики Казахстан", - сказал он.
Шойгу добавил, что миротворческие силы ОДКБ выполняют задачи по охране "важных военных, государственных и социально важных объектов" в Казахстане.
По его словам, на развертывание "коллективных миротворческих сил" понадобилось трое суток. За это время самолеты Воздушно-космических сил России опрокинули личный состав и технику.
- Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.
- 4 января казахские силовики начали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек.
- Президент Казахстана Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью. Совет ОДКБ принял решение отправить миротворцев в Казахстан.
- В СМИ появились видео, где можно увидеть "миротворцев" из России, прибывших в Казахстан для помощи в подавлении протестов.
- Впоследствии президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ стрелять в митингующих на поражение без предупреждения, а также поблагодарил главу РФ Владимира Путина за "помощь в ликвидации погромов".
- В США заявили , что хотят услышать от властей Казахстана разъяснения по поводу приглашения в страну войск ОДКБ.
- МИД Украины осудило насилие в ходе событий в Казахстане.
- 11 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев объявил о завершении основной миссии ОДКБ и выводе из страны "миротворцев" с 13 января.
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