До полного освобождения Николаевщины осталось 3 населенных пункта, - Ким

Об этом он сказал в телеграме .

"У нас осталось три населенных пункта на Кинбурнской косе, чтобы мы юридически вышли из состояния воюющей области", - говорится в сообщении.

Ким также рассказал, что продолжается активное восстановление Николаевской области и деоккупированных территорий. Он отметил, что другие области предоставили Николаевской дополнительные бригады для восстановления света. Николаевщина, в свою очередь, помогает деоккупированному Херсону.

"Также мы помогаем Херсону, чтобы там быстрее появился свет. Будем посылать дополнительные автобусы, технику, разминирование. Все это дело сейчас кипит", - говорит председатель ОВА.

Он также отметил, что происходит запуск реестров, позволяющих ЦНАПам полноценно работать.

Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что продолжается операция на Кинбурнской косе, а ВСУ продолжают борьбу с врагом и подчеркнула необходимость сохранять информационную тишину.

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