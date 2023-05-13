До победы еще долгий и сложный путь - Залужный
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный заявил, что до победы Украина должна пройти еще долгий и сложный путь
Об этом он заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Комарову в рамках проекта "Год. За кадром. Генерал".
Залужный отметил, что знает, как Украина может одержать победу в войне с Россией. Впрочем, он отметил, что путь к ней будет непростой.
"Я вижу, как это можно сделать, вижу, что еще нужно для этого сделать. Но знаю точно, что до победы еще очень длинный путь. Очень длинный и сложный", - сказал главнокомандующий ВСУ.
Он подчеркнул, что Украина продолжает держаться благодаря простым людям, не покидающим свои позиции. Также, по его словам, они создают эту победу, но работы очень много.
"Мы придем к этому и обязательно победим. Но снова хочу сказать, что пока все держится на плечах этих простых людей", - подытожил Залужный.
- Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный рассказал о переживаниях сложной ситуации на войне, в которой он не смог сдержать слез.
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