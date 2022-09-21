До периода зимних холодов ВСУ отвоюют Херсон, кровавой ценой для Кремля, – военный эксперт Киричевский
Эксперт Defense Express Иван Киричевский считает, что ВСУ имеют задачу не только продвинуть линию фронта на Юге, а физически уничтожить находящуюся там российскую группировку войск
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Я оцениваю успехи на Юге не по глубине продвижения наших войск, а по темпам уничтожения российской оккупационной группировки. Российские оккупационные войска демонстрируют, что не собираются бежать из Херсона. Они собираются там стоять насмерть, но непонятно для чего", - подчеркнул Киричевский.
По его словам, оккупанты под огневым контролем ВСУ продолжают ремонтировать переправы, но неудачно.
"Во время контрнаступления в Харьковской области ВСУ уничтожили около 100 танков, а в Херсонской области ВСУ уничтожили уже 122 танка. Темпы уничтожения оккупантов в Херсонской области выросли на 50%, и это положительная динамика. Я придерживаюсь своих оценок, что до периода зимних холодов ВСУ отвоюют Херсон, и здесь уже есть вопрос: насколько кровавой будет цена для Кремля?" – добавил Киричевский.
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