До новой волны COVID-19 не более месяца, - Радуцкий

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в Facebook.



"Темпы вакцинации растут на глазах. Стремительно приближаемся к 5 млн прививок. Если тенденция сохранится, в начале осени выйдем на уровень в 10 млн прививок", - написал он.



Он отметил, что ситуация по регионам неравномерная.



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"Некоторые области по количеству полностью вакцинированных на тысячу жителей в два раза опережают другие", - сообщил нардеп.



Он привел статистику: в лидерах Киев и Киевская область, Полтавская, Хмельницкая, Черкасская, Николаевская области. Почти вдвое меньше сделано прививок в Одесской, Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской, Донецкой, Луганской областях.



"В стране есть достаточный объем вакцин, вакцинация доступна всем категориям населения, к концу лета ожидаем еще 13 млн доз. Теперь все зависит от желания местных властей. Открывайте Центры вакцинации, усиливайте работу с населением", - написал Радуцкий.



Нардеп добавил, что это время надо провести эффективно.



"До новой волны по всем прогнозам остается больше месяца", - заявил глава комитета.

С 22 июля в Киеве вакцинироваться от коронавируса могут все желающие .