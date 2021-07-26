До новой волны COVID-19 не более месяца, - Радуцкий
Новая волна коронавируса в Украине может начаться раньше, чем через месяц
Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в Facebook.
"Темпы вакцинации растут на глазах. Стремительно приближаемся к 5 млн прививок. Если тенденция сохранится, в начале осени выйдем на уровень в 10 млн прививок", - написал он.
Он отметил, что ситуация по регионам неравномерная.
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"Некоторые области по количеству полностью вакцинированных на тысячу жителей в два раза опережают другие", - сообщил нардеп.
Он привел статистику: в лидерах Киев и Киевская область, Полтавская, Хмельницкая, Черкасская, Николаевская области. Почти вдвое меньше сделано прививок в Одесской, Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской, Донецкой, Луганской областях.
"В стране есть достаточный объем вакцин, вакцинация доступна всем категориям населения, к концу лета ожидаем еще 13 млн доз. Теперь все зависит от желания местных властей. Открывайте Центры вакцинации, усиливайте работу с населением", - написал Радуцкий.
Нардеп добавил, что это время надо провести эффективно.
"До новой волны по всем прогнозам остается больше месяца", - заявил глава комитета.
- С 22 июля в Киеве вакцинироваться от коронавируса могут все желающие .
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