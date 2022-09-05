Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время прямой трансляции пресс-конференции в эфире Еспресо.



"Власть Украины и общество Украины абсолютно монолитны и настроены на достижение цели - членства в ЕС. Мы делаем очень быстрыми темпами все от нас зависящее и возможное. До конца года у нас есть амбиция выполнить все семь условий, которые нам поставили во время предоставления кандидатства в ЕС. Мы готовы вступать в переговоры для завершения процедуры членства. Также выполняем и амбициозные планы по вхождению во все виды безвизов ", - сообщил премьер-министр Украины.



Денис Шмыгаль отметил, что уже есть соглашения по экономическому, транспортному и цифровому безвизам . И все эти соглашения являются частью европейской интеграции.



"Нас интересует абсолютная, полная интеграция и членство в Европейском Союзе в короткие сроки. Это цель украинского общества, это цель украинской власти. Власть Украины как никогда монолитна в достижении этой цели", - подчеркнул Шмыгаль.

5 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи в Брюсселе с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем обсудили интеграцию Украины в энергетический рынок Европейского союза и ужесточение санкций против России

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