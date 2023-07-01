Об этом в эфире Еспресо заявил политолог Владимир Цыбулько.

"Из украинского опыта мы все еще смотрим на Россию как на образование разных национальных территорий. У нас есть устоявшаяся стереотипная позиция, что эти якобы нации мечтают о государственной независимости. На самом деле к ней созрело 10, максимум 15 субъектов РФ", - считает он.

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По мнению политолога, все остальные территории как-то должны выжить в рамках России.

"Если смотреть на Россию, как на территорию мегаполисов – там 20 городов-миллионников. Агломерации этих городов могут быть аналогами американских штатов или новых государств. Так похоже, что Зауралье может посыпаться. Там большое оскорбление на Москву, ведь за Уралом генерируется всего экспорта России, а более 80% всех финансов сосредоточено в Москве",- подытожил Цыбулько.