Об этом Певкур сказал в интервью изданию ERR после совещания группы поддержки Украины на военной базе "Рамштайн" в Германии.

"Если послушать мнения, [звучавшие на базе] "Рамштайн", то может пройти еще месяц, прежде чем мы сможем говорить о реальном контрнаступлении. Если погода изменится, это может произойти и раньше. Если нет, то пройдет месяц, возможно, два", – сказал он.

Также по его словам, препятствием пока является не отсутствие, например, танков Abrams, а погодные условия в Украине.

"Танки Abrams не являются определяющими в весеннем наступлении. Коалиция [стран, предоставивших Украине танки] Leopard была сильной, и достаточно много техники уже переброшено в Украину, и достаточно много ее находится на пути туда. Наибольшим препятствием для контрнаступления, которое, вероятно, произойдет, является погода. Погода достаточно дождливая, и это усложняет передвижение тяжелой техники. Украинцы скорее ждут улучшения погоды, чтобы приступить к более масштабному освобождению территорий", - сказал Певкур.

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Он, в частности, добавил, что на встрече в Германии также обсуждали вопросы обучения украинцев в западных странах.

"Мы также сосредоточились на том, каким было обучение девяти бригад, которые сформировали союзники; на том, какое оснащение девяти бригад, частично прибывших в Украину, а частично прибывающих. Западные союзники на достаточно высоком уровне научили Украину, как провести контрнаступление. Информация и координация под американским руководством были достаточно впечатляющими. И мы посмотрели, какие потребности могут возникнуть, когда начнется украинская контратака", – сказал глава эстонского военного ведомства.

Кроме этого, по словам Певкура, кроме противовоздушной обороны украинцы испытывают большую потребность в боеприпасах. Есть также специфические потребности, в том числе тяжелые грузовики и прицепы для них. Вопрос о предоставлении Украине истребителей западного типа также рассматривается.

"У союзников есть очень точное представление о том, что нужно украинцам", – сказал Певкур.