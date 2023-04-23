До начала украинского наступления пройдет еще месяц, - министр обороны Эстонии Певкур
По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, наибольшим препятствием для начала украинского контрнаступления остается дождливая погода, и до начала активных боевых действий пройдет еще месяц
Об этом Певкур сказал в интервью изданию ERR после совещания группы поддержки Украины на военной базе "Рамштайн" в Германии.
"Если послушать мнения, [звучавшие на базе] "Рамштайн", то может пройти еще месяц, прежде чем мы сможем говорить о реальном контрнаступлении. Если погода изменится, это может произойти и раньше. Если нет, то пройдет месяц, возможно, два", – сказал он.
Также по его словам, препятствием пока является не отсутствие, например, танков Abrams, а погодные условия в Украине.
"Танки Abrams не являются определяющими в весеннем наступлении. Коалиция [стран, предоставивших Украине танки] Leopard была сильной, и достаточно много техники уже переброшено в Украину, и достаточно много ее находится на пути туда. Наибольшим препятствием для контрнаступления, которое, вероятно, произойдет, является погода. Погода достаточно дождливая, и это усложняет передвижение тяжелой техники. Украинцы скорее ждут улучшения погоды, чтобы приступить к более масштабному освобождению территорий", - сказал Певкур.
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Он, в частности, добавил, что на встрече в Германии также обсуждали вопросы обучения украинцев в западных странах.
"Мы также сосредоточились на том, каким было обучение девяти бригад, которые сформировали союзники; на том, какое оснащение девяти бригад, частично прибывших в Украину, а частично прибывающих. Западные союзники на достаточно высоком уровне научили Украину, как провести контрнаступление. Информация и координация под американским руководством были достаточно впечатляющими. И мы посмотрели, какие потребности могут возникнуть, когда начнется украинская контратака", – сказал глава эстонского военного ведомства.
Кроме этого, по словам Певкура, кроме противовоздушной обороны украинцы испытывают большую потребность в боеприпасах. Есть также специфические потребности, в том числе тяжелые грузовики и прицепы для них. Вопрос о предоставлении Украине истребителей западного типа также рассматривается.
"У союзников есть очень точное представление о том, что нужно украинцам", – сказал Певкур.
- Министр обороны США Ллойд Остин отметил , что у Украины очень хорошие шансы для осуществления контрнаступления весной этого года, поскольку российские ресурсы исчерпываются, а украинские военные получают помощь от западных партнеров.
- В Минобороны заявили, что контрнаступательные действия ВСУ уже происходят на востоке.
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