До мая у Украины будут проблемы с наводнением, - эколог Борейко

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



Владимир Борейко дал прогноз, какую ожидать ситуацию в ближайшие недели относительно наводнения в результате весеннего половодья в Украине.

"Метеопрогноз говорит, что все нормализуется и с 23 апреля уже не будет дождя, соответственно уровень воды начнет уменьшаться. Я вчера, 19 апреля, был в киевском Гидропарке, где вода упала на полметра. Но сегодня 20 апреля снова дожди и завтра тоже будут осадки, поэтому, по моему мнению, к сожалению, еще до мая у нас будут проблемы с наводнением", - сказал директор Киевского эколого-культурного центра.