До мая у Украины будут проблемы с наводнением, - эколог Борейко
Владимир Борейко, директор Киевского эколого-культурного центра, отметил, что по метеопрогнозу ситуация нормализуется, но пока будут дожди наводнение не отступит
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
Владимир Борейко дал прогноз, какую ожидать ситуацию в ближайшие недели относительно наводнения в результате весеннего половодья в Украине.
"Метеопрогноз говорит, что все нормализуется и с 23 апреля уже не будет дождя, соответственно уровень воды начнет уменьшаться. Я вчера, 19 апреля, был в киевском Гидропарке, где вода упала на полметра. Но сегодня 20 апреля снова дожди и завтра тоже будут осадки, поэтому, по моему мнению, к сожалению, еще до мая у нас будут проблемы с наводнением", - сказал директор Киевского эколого-культурного центра.
- 17 апреля Александр Хорунжий, пресс-офицер ГСЧС Украины, сообщил, что подтопленными остаются 1379 домохозяйств
- Также киевлян предупредили о пике весеннего наводнения: До критического уровня остается 50-60 см
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