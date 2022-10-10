Об этом в понедельник, 10 октября, сказала в Брюсселе европейский комиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, сообщает "Интерфакс".

Директива временной защиты предоставляет украинцам, вынужденным покинуть страну из-за российской военной агрессии, ряда прав, в частности, на работу, образование, медицинскую помощь.

"Сегодня утром мы проснулись, услышав, как падают бомбы на Киев, Одессу, Львов и другие города. Это лишь демонстрирует, насколько важно продолжать оказывать поддержку Украине и демонстрировать солидарность с украинцами. Сегодня мы говорим о поддержке ЕС, которую мы оказываем украинским беженцам как в ЕС, и тем, кто хотел бы вернуться домой, поэтому сегодня имею два объявления... Я хочу объявить, что Директива о временной защите продлена до марта 2024 г. То, что мы увидели сегодня утром, также позволяет четко понять, что мы будем продолжать приветствовать всех, кому придется ехать в ЕС", - анонсировала еврокомиссар.

Второе объявление Йоханссон сделала для украинцев, которые планируют вернуться домой. Она заявила, что из-за "серьезного прогресса на поле боя со стороны украинцев" путинский режим беспомощно бросает бомбы на Украину.

"Если вы решите уехать в Украину, а затем ситуация неожиданно изменится, и вам снова придется уезжать из страны, ЕС всегда вас примет и продолжит защищать", – заверила еврокомиссар.

Она пояснила, что согласно правилам, в случае возвращения беженцев из ЕС на длительный период, статус беженца теряет силу, и "формально на вас большее действие Директивы не распространяется, и вы должны выйти из реестра Директивы о временной защите".

"Но многие беженцы боятся выйти из реестра, потому что им, возможно, снова придется снова убегать, и мы это понимаем. Поэтому мы решили, что вам не нужно выходить из реестра – вы можете оставить за собой документы о временной защите, которые вы получили. Все, что вы должны сделать, так это сообщить национальным или местным органам власти по месту нахождения, что вы возвращаетесь в Украину. Но вам не нужно отдавать вашу карточку и вы можете оставить за собой регистрацию", - сообщила Йоханссон.

В настоящее время 4 млн человек находятся под "зонтиком" Директивы, позволяющей получить поддержку в поиске жилья, в сфере здравоохранения и возможность выйти на рынок труда

6 октября суд Нидерландов обязал правительство привести условия в центрах экстренного предоставления убежища к стандартам ЕС и заявил, что уязвимые беженцы больше не должны там размещаться.

6 октября в Le Figaro сообщили, что во Франции вводятся выплаты французским семьям, принимающим украинских беженцев. При каждом из них государство будет выделять 150 евро в месяц. Деньги будут назначаться тем, кто примет людей из Украины, независимо от их национальности. На финансовую поддержку будут иметь право домохозяйства, согласовавшие прием беженцев с государством.

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