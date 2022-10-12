Фото Олег Сенцов выложил в Facebook.

Бывший пленник Кремля, режиссер Олег Сенцов сейчас защищает Украину от российских захватчиков на Юге.

"Где-то там, позади, любимый Крым. К нему стало немного ближе, но путь еще предстоит тяжелый. Но, надеюсь, что в следующем году мы тебя уволим, жди!", - написал Олег Сенцов.

В конце мая Олег Сенцов выложил видео, на котором рассказал об одном дне на фронте, отметив, что эта война очень нелегкая

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb