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До Крыма "стало чуть ближе": Олег Сенцов поделился фото с фронта

12 октября, 2022 среда
17:12
Новости Олег Сенцов

Украинский режиссер и писатель, крымчанин Олег Сенцов, сейчас в ВСУ, поделился снимком, сделанным на херсонском направлении

Фото Олег Сенцов выложил в Facebook.

Бывший пленник Кремля, режиссер Олег Сенцов сейчас защищает Украину от российских захватчиков на Юге.

"Где-то там, позади, любимый Крым. К нему стало немного ближе, но путь еще предстоит тяжелый. Но, надеюсь, что в следующем году мы тебя уволим, жди!", - написал Олег Сенцов.

  • В конце мая Олег Сенцов выложил видео, на котором рассказал об одном дне на фронте, отметив, что эта война очень нелегкая

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Культура
Кино
война с Россией
Олег Сенцов
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