До Крыма "стало чуть ближе": Олег Сенцов поделился фото с фронта
Украинский режиссер и писатель, крымчанин Олег Сенцов, сейчас в ВСУ, поделился снимком, сделанным на херсонском направлении
Фото Олег Сенцов выложил в Facebook.
Бывший пленник Кремля, режиссер Олег Сенцов сейчас защищает Украину от российских захватчиков на Юге.
"Где-то там, позади, любимый Крым. К нему стало немного ближе, но путь еще предстоит тяжелый. Но, надеюсь, что в следующем году мы тебя уволим, жди!", - написал Олег Сенцов.
- В конце мая Олег Сенцов выложил видео, на котором рассказал об одном дне на фронте, отметив, что эта война очень нелегкая
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.14
Покупка 40.14Продажа 41.04
-
EUR
Покупка 38.4Продажа 39.71
- Актуальное
- Важное