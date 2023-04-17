Об этом сообщает КГГА.

По данным Укргидрометцентра, в 12:00 понедельника 17 апреля уровень воды в Днепре составлял 9 359 см по Балтийской системе высот. КГГА отмечает, что критическим уровнем является 9 415 см.

"До критического уровня воды остается еще 50-60 см. Мы понимаем, что вода может достичь этого уровня, поэтому проводим дополнительные тренировки сил гражданской защиты, спасателей и всех служб, которые могут быть задействованы в оказании помощи жителям", – сказал директор департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

По словам чиновника, в этом году уровень воды на 0,5-1 м превышает прошлогодний.

"Есть подтопление пойменных территорий, которые почти каждый год подтапливаются во время весеннего половодья. Это острова парка "Муромец", Гидропарк, Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков", - сказал Ткачук.

КГГА отмечает, что главные причины подтоплений – весеннее половодье и регулярные осадки, увеличившие уровень воды в реках.

"Кроме того, уровень Днепра в Киеве всегда регулировался за счет работы каскада днепровских ГЭС. К сожалению, на сегодняшний день Каховская ГЭС не работает в полном технологическом режиме, поэтому другие плотины пытаются скорректировать эту ситуацию", - добавил Ткачук.

Директор Департамента муниципальной безопасности КГГА также отметил, что если последствия наводнения повредили предприятиям, эти случаи будут рассматривать районные комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.