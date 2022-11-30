Об этом в эфире телемарафона сообщил глава парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус.

Он отметил, что для восстановления работы энергосистемы Украина закупает новое оборудование и получает от западных партнеров безвозмездную помощь.

"Оборудование, которое находится на складах у наших европейских партнеров, уже едет в Украину, его быстро передают. Однако в течение этой зимы восстановить все поврежденные объекты энергетической инфраструктуры невозможно. Украинская энергосистема находится под постоянными обстрелами российских оккупантов, в Европе нет такого количества оборудования, которое необходимо в Украине, для его изготовления необходимо не менее 6 месяцев”, – сказал Герус.

По его словам, Украина пока ремонтирует объекты собственными силами, а дефицит электроэнергии компенсирует поочередными отключениями.

В результате российских атак 23 ноября все украинские АЭС были аварийно остановлены. Практически вся Украина осталась без света, воды, тепла и связи.

Минэнерго сообщает об улучшении ситуации с энергосистемой, однако для уменьшения продолжительности отключений нужно, чтобы не было новых обстрелов инфраструктуры.

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