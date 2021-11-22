До конца зимы немцы будут "вакцинированными, здоровыми или мертвыми", - глава Минздрава Германии

Об этом сообщает Politico.



Во время пресс-конференции Шпан заявил, что к началу весны все немцы будут "вакцинированными, здоровыми или мертвыми".



В Германии, страдающей от четвертой волны коронавируса, без прививок остается треть населения. При этом в стране наблюдается рекордная нагрузка на отделения интенсивной терапии в больницах, попасть куда у невакцинированных пациентов гораздо больше шансов.



Министр предупредил, что новый "Дельта"-вариант очень заразен, поэтому Минздрав настоятельно рекомендует вакцинацию.



По словам Шпана, к концу текущего года в Германии будет доступно 50 млн доз вакцины от коронавируса – 24 млн производства BioNTech и 26 млн производства Moderna.



22 ноября Институт Роберта Коха по изучению инфекционных заболеваний и непереносимых болезней сообщил о рекордной недельной заболеваемости в 387 случаях COVID-19 на 100 тыс. человек.



По состоянию на 22 ноября в Германии было вакцинировано 67% граждан.

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