До конца войны Украина не будет называть число потерь ВСУ, - Арестович
До завершения боевых действий запрещено называть конкретное число погибших в силах обороны Украины
Об этом советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил в интервью BBC Украина.
"Цифры, конечно, есть. Я их знаю с точностью почти до человека, но не назову. До конца войны… Мы несем потери, и они немалые. Намного меньше, чем у россиян, но немалые. И каждая будет сочтена, каждая останется в памяти, и каждой семье будут предоставлены и уважение, и помощь", - отметил Арестович.
Он объяснил, что ни одна армия мира не называет своих потерь во время войны, поскольку это военная тайна и может помочь противнику оценить эффективность его действий.
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