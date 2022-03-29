До конца войны Украина не будет называть число потерь ВСУ, - Арестович

Об этом советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил в интервью BBC Украина.

"Цифры, конечно, есть. Я их знаю с точностью почти до человека, но не назову. До конца войны… Мы несем потери, и они немалые. Намного меньше, чем у россиян, но немалые. И каждая будет сочтена, каждая останется в памяти, и каждой семье будут предоставлены и уважение, и помощь", - отметил Арестович.

Он объяснил, что ни одна армия мира не называет своих потерь во время войны, поскольку это военная тайна и может помочь противнику оценить эффективность его действий.