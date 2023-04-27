До конца весны Украина получит промежуточный отчет по выполнению рекомендаций по вступлению в ЕС, - Шмыгаль
Еврокомиссия уже к концу этой весны должна предоставить Украине промежуточный отчет по выполнению семи рекомендаций по вступлению в Евросоюз
Об этом заявил премьер-министр Денись Шмыгаль во время пресс-конференции по результатам визита в Италию.
"Украина выполнила все семь рекомендаций Еврокомиссии, которые мы получили при получении статуса кандидата. Мы выполняем все необходимые реформы для вступления в Евросоюз, несмотря на войну. Мы создали антикоррупционную структуру, которая полностью действует", - сказал премьер.
По его словам, Украина готова к процедуре переговоров уже в конце 2023 года.
"Надеюсь, что до конца весны Еврокомиссия объявит промежуточный отчет о результатах выполнения семи рекомендаций. А официальный отчет осенью откроет перед нами дверь по процедуре переговоров", - подчеркнул он.
- Власти отчитываются, что Украина выполнила все рекомендации Еврокомиссии, которые были определены при получении статуса кандидата. Однако эксперт по евроинтеграции Вероника Мовчан убеждена , что Украина полностью не выполнила ни одну из семи рекомендаций для дальнейшего движения в ЕС, но прогресс есть.
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