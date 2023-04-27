Об этом заявил премьер-министр Денись Шмыгаль во время пресс-конференции по результатам визита в Италию.

"Украина выполнила все семь рекомендаций Еврокомиссии, которые мы получили при получении статуса кандидата. Мы выполняем все необходимые реформы для вступления в Евросоюз, несмотря на войну. Мы создали антикоррупционную структуру, которая полностью действует", - сказал премьер.

По его словам, Украина готова к процедуре переговоров уже в конце 2023 года.

"Надеюсь, что до конца весны Еврокомиссия объявит промежуточный отчет о результатах выполнения семи рекомендаций. А официальный отчет осенью откроет перед нами дверь по процедуре переговоров", - подчеркнул он.