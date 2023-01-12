До конца весны - начала лета у нас есть окно возможностей деоккупировать территории Украины в границах 1991 года, - военный эксперт Свитан
Роман Свитан, военный эксперт, полковник запаса ВСУ, считает, что украинская армия максимум до конца весны должна успеть выйти на Азовское побережье, начать деоккупировать Донбасс и заходить в Крым
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Свыше трех десятков оборонных заводов России уже запущены по производству новой техники, а также по восстановлению советской, находившейся в местах хранения. К тому же в РФ вывели на максимальный уровень производство снарядов, сейчас они производят около 5 тысяч снарядов в сутки, а используют 15-20 000. Я думаю, что ближайшие 1,5-2 месяца россияне выйдут в ноль по складским остаткам, и дальше будут работать "с колес", то есть 5 тысяч снарядов в сутки", - отметил военный эксперт.
Роман Свитан отметил, что полностью запустить систему оборонпрома россияне смогут не раньше лета, примерно к концу весны – начало лета; на этот период войска, набранные из мобилизованных в РФ, будут снабжены техникой прошлого века.
"Известно, что мобилизационная система в России - это узкое горлышко, не более 150-200 тысяч за 2-3 месяца, то есть к лету они могут научить и посадить на броню такое количество людей. Соответственно, к концу весны - началу лета мы тоже имеем окно возможностей для выполнения деоккупации нашей страны до границ 1991 г. Если мы этого не сделаем ближе к лету, то нам придется уже возиться с подготовленным российским войском к концу этого года, а, возможно, и в следующем. чтобы выполнить максимальные задачи.Эти 2-3 месяца до весны, пока не подойдут готовые российские части, нам нужно выйти на Азовское побережье, начать заходить в Крым и начать деоккупацию Донбасса - это все лучше завершить максимум к концу весны", - пояснил Свитан. .
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