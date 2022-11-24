Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в эфире Единых новостей.

После отключения Запорожской, Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС в результате вражеских обстрелов Украины работу трех из них в украинскую энергосистему обещают возобновить. Министерство энергетики рассчитывает, что это должно произойти не позже вечера 24 ноября.

"Мы рассчитываем, что к вечеру (24 ноября - ред) начнут работать АЭС, отдавать электроэнергию в сеть, и это значительно сократит дефицит. Это впервые, когда одновременно были выключены все четыре АЭС", - сказал Галущенко.

Министр отмечает, что после ракетных атак на Украину система оказалась в блэкауте.

"Вчера на самом деле произошел блекаут нашей энергосистемы в результате произошедших ракетных обстрелов. Ситуация очень сложная, но в 4 утра мы смогли объединить энергосистему, и она сейчас работает как единая", – информировал Галущенко.

По его словам, для главного в функционировании украинских АЭС сейчас — получать энергию для самообеспечения: когда АЭС работает на дизель-генераторах, есть риски для ядерной и радиационной безопасности.

Все четыре АЭС как можно скорее подключили к украинской электросети, так они смогут снова выдавать электроэнергию Украине. Исключением является только Запорожская АЭС, работающая на дизель-генераторах.

Если обстрелы не произойдут повторно, до конца 24 ноября энергетики снизят дефицит в энергосистеме и украинцы смогут вернуться к плановым отключениям.

Напомним, 23 ноября войска РФ совершили массированный ракетный обстрел Украины, избивали по жилым зданиям и энергетической инфраструктуре в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях. Генштаб отчитывается, что российские оккупационные войска выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных БПЛА "Ланцет".

Спикер "Энергоатома" Леонид Олейник в комментарии отметил , что из-за обстрелов и снижения частоты в энергосистеме Украины на Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС сработала аварийная защита, все энергоблоки были отключены и работали без генерации.

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