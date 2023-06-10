Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"С первой декады мая по первую декаду июня – месяц подготовки, а последнюю неделю – выполнение формирующих операций, то есть разведка боем, но уже большими силами на уровне батальонно-тактических групп. Эти операции проводятся по всей линии фронта от Орехового и до Купянска. Россияне минусовали Херсонское направление, взорвав Каховскую ГЭС, поэтому сейчас есть около 700 км фронта, где и можно работать, пока не сойдет вода и не подсохнет русло Днепра в районе Херсона или Каховки. Эти 700 км будут обрабатываться нашими войсками", - отметил полковник запаса ВСУ.

Роман Свитан отметил, что сейчас по всей линии фронта проводятся достаточно серьезные операции: Орехово, Гуляйполе, Большая Новоселка, Угледар, Авдеевка, Бахмут, далее в Сватово, также Купянск движется.

"Видим в Авдеевке и Бахмуте - хорошая динамика. Сейчас начал движение и Запорожский фронт. Но это все пока формирующие операции перед прорывами, то есть еще не заводились стратегические резервы в бой, они еще далеко находятся от линии фронта. Формирующие операции проводятся где-то в течение полутора - 2 недель. Сейчас уже прошла неделя, поэтому, по моему мнению, еще пол недели - неделя будут продолжаться такие операции вдоль всей линии фронта. Будет собрана вся информация, потом примут решение о нанесении ударов на прорывных направлениях. Прорывы могут быть не только первой или второй линии обороны, а если выйдет, то и еще третьей, далее выход на оперативное пространство. К этому времени состоится введение стратегического резерва. И именно это будет кульминацией начала наступления. Далее ситуация будет развиваться по плану, который будет избран и утвержден Главкомом. Думаю, что до конца следующей недели мы увидим реальные действия и движения не на сотни метров, как сейчас, а на километры, то есть как минимум до второй линии обороны противника", - сказал Свитан.