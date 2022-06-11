До конца следующей недели Еврокомиссия предоставит вывод о статусе кандидата в ЕС для Украины
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, что они завершат работу над рекомендациями по предоставлению Украине статуса кандидата в ЕС до конца следующей недели
Об этом сегодня, 11 июня, шла речь на пресс- конференции в Киеве.
"Европейская комиссия готовит свои рекомендации, так называемый вывод для стран-членов ЕС. Мы день и ночь работали над этой оценкой. Я пообещала вам в апреле, что мы будем работать над этим без устали, и наши обсуждения позволят нам завершить эту работу до конца следующей недели", – отметила фон дер Ляен.
Президент Еврокомиссии добавила, что двигаясь в таком направлении можно достичь победы. Также пообещала помощь в восстановлении Украины.
"Направление движения известно и это очень заслуженное направление. Мы очень высоко ценим те усилия, которые прилагает Украина, и ту решимость, с которой движется страну. Люди доказали свою мотивацию. Поэтому я убеждена, что мы вместе сможем преодолеть эту страшную зверскую войну. Мы совместно отстроим эту прекрасную страну, модернизируем ее", – добавила Урсула фон дер Ляен.
Президент Европейской комиссии завершила пресс-конференцию словами: "Слава Украине!".
- Украина подала заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре 28 февраля. 1 марта Евросоюз официально приступил к процедуре рассмотрения заявки Украины на членство.
- 16 мая стало известно, что Еврокомиссия приняла анкету-опросник для получения статуса кандидата на членство в Евросоюзе от Украины, Совет ЕС начал готовить заключение по заявке.
- Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сообщил, что Евросовет обсудит предоставление Украине статуса кандидата 23-24 июня . 8 июня дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС рекомендовал Европарламент.
- Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины Стефанишин заявила , что три страны не готовы поддержать статус кандидата в члены ЕС для Украины. Правительство Нидерландов определится о поддержке предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз после заключения Еврокомиссии .
- Еврокомиссия обещает заключение о кандидатстве Украины в ЕС за неделю до саммита лидеров .
- Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина считает, что предоставление Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе является историческим шансом для лидеров ЕС. Она подчеркнула, что в условиях войны Украина "продемонстрировала соответствие Копенгагенским критериям настолько, насколько она не нуждается даже в оценке или формальных выводах".
- Глава немецкого бундестага Бербель Бас призвала предоставить Украине статус кандидата и обеспечить скорейшее вступление в Европейский Союз.
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