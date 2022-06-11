Об этом сегодня, 11 июня, шла речь на пресс- конференции в Киеве.

"Европейская комиссия готовит свои рекомендации, так называемый вывод для стран-членов ЕС. Мы день и ночь работали над этой оценкой. Я пообещала вам в апреле, что мы будем работать над этим без устали, и наши обсуждения позволят нам завершить эту работу до конца следующей недели", – отметила фон дер Ляен.



Президент Еврокомиссии добавила, что двигаясь в таком направлении можно достичь победы. Также пообещала помощь в восстановлении Украины.



"Направление движения известно и это очень заслуженное направление. Мы очень высоко ценим те усилия, которые прилагает Украина, и ту решимость, с которой движется страну. Люди доказали свою мотивацию. Поэтому я убеждена, что мы вместе сможем преодолеть эту страшную зверскую войну. Мы совместно отстроим эту прекрасную страну, модернизируем ее", – добавила Урсула фон дер Ляен.



Президент Европейской комиссии завершила пресс-конференцию словами: "Слава Украине!".

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