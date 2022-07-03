Об этом Шмыгаль заявил в интервью LB.ua.

"Первое, важный месседж: до конца следующего отопительного сезона никаких изменений тарифов не будет. Мы это задекларировали, мы этого будем придерживаться. Это важно. Люди должны быть уверены, что они спокойно пройдут эту зиму", - сказал Шмыгаль.

В то же время, он предупредил, что зима для украинцев будет непростой.

"Зима будет, я скажу, наверное, сейчас тоже правду, непростой. Об этом говорят не только в Украине, об этом говорят европейские руководители правительств. Поэтому, учитывая войну, ввиду того, как Россия ведет себя в отношении Украины и Европы, мы не ожидаем легких решений и легкого прохождения этого отопительного сезона, – отметил Шмигаль.

По его словам, сейчас в газохранилищах накоплено 10 млрд куб. м газа

"На сегодняшний день в хранилищах есть 10 млрд кубов. Поставлена задача Министерству энергетики и НАК "Нафтогаз" закачать 19 млрд кубов к началу отопительного сезона. Мы сегодня работаем над добычей и завозом в Украину энергетического угля. Для примера, Австралия передала 70 тыс. тонн энергетического угля, который сегодня уже на пути в Украину. Но кроме этого, у нас есть собственная добыча, позволяющая накопить достаточное количество", - отметил Шмыгаль.

Министр развития громад и территорий Алексей Чернышев заявил, что правительство не планирует поднимать тарифы на газ и горячую воду, хотя зима будет сложной.

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