До конца недели в Украине будет царить солнечная и теплая погода: прогноз от синоптика Натальи Диденко
После небольших дождей в ближайшие дни в Украине еще продлится бабье лето: до конца недели по всей территории ожидается сухая, солнечная и теплая погода
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Отмечается, что в четверг, 21 сентября, снова повсюду будет преобладать сухая и солнечная погода. Локальные дожди возможны только на Черниговщине, Одесчине и Винницкой области.
Ветер в Украине ожидается умеренный - будет дуть с юго-востока.
В то же время, температура воздуха будет колебаться в пределах +22...+27 °C.
В столице ситуация похожая - тепло и без дождей
Как подчеркивает Наталья Диденко, в Киеве в четверг потеплеет, а дождей не ожидается.
В течение дня максимальная температура воздуха составляет около +25 °C.
Синоптик добавляет, что до конца недели в Украине будет сухо, солнечно и тепло. Иногда температура воздуха будет достигать +30 °C. Лишь в воскресенье в западных областях пройдут дожди и посвежеют до +20...+23 °C.
- В среду, 20 сентября, отмечалось , что Украина попадет под влияние дождевого фронта, который пройдет на западе и севере, а на остальных территориях будет сухо.
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