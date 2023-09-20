До конца недели в Украине будет царить солнечная и теплая погода: прогноз от синоптика Натальи Диденко

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Отмечается, что в четверг, 21 сентября, снова повсюду будет преобладать сухая и солнечная погода. Локальные дожди возможны только на Черниговщине, Одесчине и Винницкой области.

Ветер в Украине ожидается умеренный - будет дуть с юго-востока.

В то же время, температура воздуха будет колебаться в пределах +22...+27 °C.

В столице ситуация похожая - тепло и без дождей

Как подчеркивает Наталья Диденко, в Киеве в четверг потеплеет, а дождей не ожидается.

В течение дня максимальная температура воздуха составляет около +25 °C.

Синоптик добавляет, что до конца недели в Украине будет сухо, солнечно и тепло. Иногда температура воздуха будет достигать +30 °C. Лишь в воскресенье в западных областях пройдут дожди и посвежеют до +20...+23 °C.