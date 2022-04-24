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Главная война с Россией До конца мая Ирпень будет с газоснабжением, - Маркушин
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До конца мая Ирпень будет с газоснабжением, - Маркушин

24 апреля, 2022 воскресенье
14:37
война с Россией

Ирпенский городской глава Александр Маркушин сообщил, что самая плохая ситуация в городе с газоснабжением

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо

“По поводу газоснабжения - это самая плохая история в Ирпене, потому что все центральные газопроводы высокого давления разбомблены и сейчас полностью восстанавливаются. До конца мая мы планируем город запустить по газоснабжению. Но отдельные дома планируем запустить на следующей неделе, потому что много разрушений и нужно все трубы заваривать”, – пояснил Маркушин.

Также городской глава добавил, что в городе уже работают городские и государственные службы.

“В Ирпене заработала больница и поликлиника, на следующей неделе открываем амбулаторию, работает пенсионный фонд, социальная защита, городской совет работает, пожарная, скорая, полиция. Очень много служб, которые уже возобновили работу. Ремонтируем улицы, потому что много ям, воронок от попаданий мин или артиллерии. Делаем ямочный ремонт, коммунальщики очень мощно работают и задача максимально привести в соответствие наш город”, - подытожил Маркушин.

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