До конца марта у Сил обороны будет максимально оборонительная тактика по всей линии фронта, – военный эксперт Коваленко
Для Сил обороны самая главная задача сейчас в обороне – максимально истощить российскую армию, а потом можно будет говорить о целесообразности других шагов
Об этом в эфире Еспресо сказал военный эксперт Александр Коваленко.
"Я думаю, что в Генеральном штабе ВСУ прекрасно понимают, что нужно делать для удержания позиций. Я не исключаю, что до середины - конца марта будет исключительно оборонительная тактика по всей линии фронта", – отметил он.
Коваленко подчеркнул, что оборонная тактика будет максимальной.
"А вот начиная с апреля и мая может быть активизация на некоторых локациях. Для нас самое главное – истощить врага, истощить ресурс, который он накопил для своего условно большого наступления. Когда это истощение будет выполнено, можно будет говорить о целесообразности других шагов со стороны ВСУ ", - подытожил военный эксперт.
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