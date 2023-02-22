Об этом в эфире Еспресо сказал военный эксперт Александр Коваленко.

"Я думаю, что в Генеральном штабе ВСУ прекрасно понимают, что нужно делать для удержания позиций. Я не исключаю, что до середины - конца марта будет исключительно оборонительная тактика по всей линии фронта", – отметил он.

Коваленко подчеркнул, что оборонная тактика будет максимальной.

"А вот начиная с апреля и мая может быть активизация на некоторых локациях. Для нас самое главное – истощить врага, истощить ресурс, который он накопил для своего условно большого наступления. Когда это истощение будет выполнено, можно будет говорить о целесообразности других шагов со стороны ВСУ ", - подытожил военный эксперт.