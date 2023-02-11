Об этом говорится в заявлении Шольца, пишет Укринформ.

Отвечая на вопрос журналистов, уверен ли он, что 2 батальона, то есть около 80 танков Leopard 2, действительно будут готовы к передаче Украине до конца марта, Шольц заявил: "Надеюсь, что, в конце концов, это удастся".

При этом германский канцлер признал, что "будет нелегко". Он отметил, что Берлин пытается продвигать этот вопрос с партнерами.