До конца марта 80 танков Leopard 2 для Украины должны быть готовы, - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя результаты саммита ЕС, выразил надежду, что к концу марта 80 танков Leopard 2 будут готовы к передаче Украине
Об этом говорится в заявлении Шольца, пишет Укринформ.
Отвечая на вопрос журналистов, уверен ли он, что 2 батальона, то есть около 80 танков Leopard 2, действительно будут готовы к передаче Украине до конца марта, Шольц заявил: "Надеюсь, что, в конце концов, это удастся".
При этом германский канцлер признал, что "будет нелегко". Он отметил, что Берлин пытается продвигать этот вопрос с партнерами.
- Напомним, 25 января Германия согласовала поставки Украине 14 танков Leopard 2, также разрешила реэкспорт по другим странам.
- В четверг, 9 февраля, Германия заявила , что требует от союзников четких решений по Leopard 2 для Украины до конца недели.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.5
Покупка 39.5Продажа 40.19
-
EUR
Покупка 41.89Продажа 42.79
- Актуальное
- Важное