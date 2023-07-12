Об этом он сообщил в интервью "Радио Свобода" .

Министр отметил, что передача Украине истребителей F-16 является очень сложным техническим вопросом.

По его словам, тренировки украинских военных на истребителях должны начаться в августе, возможно, в начале сентября. Параллельно будет идти подготовка юридических решений, необходимых для передачи самолетов и самих самолетов.

"Я думаю, что если до конца первого квартала следующего года первые F-16 будут летать в украинском воздухе, управляемые украинскими пилотами, то это будет в соответствии с графиком", – заявил Кулеба.

Кроме этого, он подчеркнул, что нужно готовить инженеров, техников, а также инфраструктуру.

"Много есть нюансов, поэтому график может сдвигаться. Но сейчас и министр обороны здесь работает очень активно. Мы делаем совместно все для того, чтобы максимально ускорить этот процесс", - добавил министр.

Истребители F-16 для Украины

21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы бить по территории РФ. Также советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.

25 мая на встрече в формате "Рамштайн" сообщили , что коалицию по обучению ВСУ на F-16 возглавят Дания и Нидерланды и войдут в нее еще четыре страны: Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.

Один из лидеров "авиационной коалиции" - Нидерланды 14 июня заявили , что обучение украинских пилотов на F-16 стартуют в ближайшие месяцы.

15 июня по результатам встречи "Рамштайн" Столтенберг сообщил , что обучение украинцев на F-16 уже началось. Глава Пентагона Ллойд Остин отметил энергичное продвижение в этом, а представитель ВС ВСУ сказал, что хочется скорейшего результата, но "процесс растянут".

В этот же день стало известно, что Дания и Нидерланды планируют приступить к обучению украинских пилотов этим летом и создадут тренинговый центр в одной из восточноевропейских стран НАТО.

Министр обороны Украины Резников по итогам "Рамштайна" выразил уверенность, что у нас будет "коалиция птиц". Также он заверил , что пилоты ВС ВСУ могут освоить западные истребители F-16 быстрее, чем ожидают страны-союзники Украины, и четырехмесячный срок выглядит реалистичным, для техников же нужно больше времени.

Накануне сообщалось , что, по информации источника Politico, коалиция западных стран рассматривает Румынию как место для обучения украинских пилотов на F-16.

22 июня Соединенные Штаты Америки получили запрос от Дании о подготовке украинских пилотов для применения истребителей F-16.

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен 26 июня сообщил о начале учений пилотов из Украины на западных истребителях F-16

Зеленский 1 июля заявил , что пока не определен график обучения украинских пилотов на западных истребителях F-16, некоторые иностранные партнеры медлят.

Высший совет национальной обороны Румынии (CSAT) в четверг, 6 июля, обсудил проект создания в стране центра подготовки летчиков для управления истребителями F-16, которым смогут пользоваться члены НАТО и страны-союзники.